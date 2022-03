Oroscopo di Paolo Fox Sabato 5 Marzo 2022: Pesci energico

Ariete Questo Marzo inizierà a dare una grande grinta, voi nascete con una carica eccezionale di energia ma sappiamo che negli ultimi due anni qualcuno potrebbe aver perso la strada e ha iniziato a sperare in qualcosa di più. Marzo e Aprile sono mesi di definizione dei rapporti: coloro che hanno una storia interessante ma che hanno vissuto difetti e difficoltà nel passato potranno recuperarla. Resta un grande cielo per i nuovi incontri.

Toro Il segno del Toro tra oggi e domani può mettere a segno un bel centro soprattutto domani. Tutto quello che avete fatto in questi giorni è stato importante ma come sapete questa è stata una settimana pesante. Parlare d’amore adesso è importante perché Marzo non farà sconti a nessuno. Sarete molto più critici.

Gemelli Il segno dei Gemelli ritrova una bella dritta, poi tra poco potremmo parlare di un grande fascino. Tutto quello che da sempre contraddistingue il vostro segno come la capacità di azione, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, adesso si riabilita assieme al desiderio di fare nuove conoscenze. In amore possibili trasgressioni, novità. Dalla prossima settimana si riparte in maniera molto interessante.

Cancro Il segno del Cancro sta cercando di liberarsi di un peso. Nel giro di una decina di giorni molti nati sotto questo segno zodiacale avranno la sensazione di essersi tolti un paio di scarpe strette. Se tutto questo corrisponde ad una chiusura ad un cambio di vita, ad una novità, meglio!

Leone Siete molto presi dalle questioni di lavoro, se non lavoro di studio ma comunque che hanno a che fare con un aspetto pratico della vita. Un mese un po’ particolare anche se dipende molto dal legame che state vivendo, alcuni sentimenti potrebbero essere in conflitto. Questa giornata è migliore rispetto a quella di domenica se dovete affrontare anche qualche discorso spinoso.

Vergine Potreste aver risolto qualche conflitto, questo per forza di cose è un oroscopo generico ma se c’è una difficoltà magari nel lavoro o nello studio dovete avere pazienza. Attenti alle persone invidiose, in questi giorni c’è chi dice di voi cose che non vorreste si dicessero.

Bilancia Ancora un po’ di fatica per la Bilancia ma le cose stanno cambiando rapidamente. Con la Luna opposta potreste registrare qualche ritardo, qualche tensione, ma se guardiamo già alla prossima settimana siete tra i segni vincitori di un periodo che comunque darà di più. Tra qualche ora arriva la forza di Venere a darvi maggiore sicurezza. Oggi cercate di non fare le ore piccole.

Scorpione Un sabato tranquillo, poi una domenica nervosa. Il mese di Marzo dal punto di vista dei sentimenti può creare ancora qualche dubbio quindi coloro che vivono una storia da tanto tempo hanno bisogno di libertà. Alcune certezze non sono così lampanti.

Sagittario Abbiamo la Luna favorevole e anche Venere sta per tornare nel vostro segno quindi si tratta di un oroscopo che inizia a parlare di orizzonti nuovi, una sorta di arcobaleno si apre finalmente nel vostro oroscopo. Anche l’amore riprende quota, per il lavoro invece ci vuole un po’ di pazienza e in casi eccezionali ci sarà consultare un esperto per risolvere il problema. Un po’ di ritardo le compravendite.

Capricorno Giornate pensierose, ieri c’è stata una buona energia, oggi instabilità. Il Capricorno quando ha dei problemi tende ad isolarsi, un isolamento che può essere anche produttivo. Domenica sarà una giornata migliore, questa sera cercate di non sollecitare il partner o le persone che avete attorno.

Acquario Oggi l’Acquario ha una bella energia, domani mancherà ma in generale si può dire che siete pronti a fare qualcosa di folle, magari un’iniziativa che partita per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. In amore con il partner giusto potreste anche fare un grande progetto per il futuro. Questa sera si sente un piccolo calo di forma, forse avete bisogno di relax.