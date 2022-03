Tempo di Nazionale anche per il tennis: c’è la Coppa Davis con l’Italia di capitan Filippo Volandri che a Bratislava affronta la Slovacchia per il primo turno preliminare in vista delle Finals di fine anno.

Gli azzurri devono fare a meno di Matteo Berrettini e Fabio Fognini (entrambi infortunati) ma si affidano a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per provare a superare il turno. Si scende in campo il 4 ed il 5 marzo per 5 incontri (4 singolari ed uno di doppio) al meglio di 3. Alla NTC Arena ci si aspettano risposte importante dagli Alfieri del tricolore, indicati come i favoriti sulla carta rispetto agli avversari ma nel tennis nulla si può dare per scontato. In questo 2022 per l’Italia c’è da riscattare la delusione per l’eliminazione prematura nella fase a gironi delle Finals, perdendo sul filo di lana lo scontro decisivo contro la Croazia. In attesa di capire quale sarà la sede di quest’anno, Volandri ed i suoi ragazzi puntano a ritornare tra i grandi.

Oltre a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, la spedizione azzurra vede presenti anche Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, quest’ultimi due saranno in campo nel match di doppio in programma sabato mentre il classe 2002 di Carrara è la prima “riserva” nel singolare. Aggregato al gruppo anche Flavio Cobolli.

Zon.it vi fornirà in diretta gli aggiornamenti testuali degli incontri di Coppa Davis in questa prima giornata di partite. L’Italia di Volandri punta ad andare subito sul 2-0 e mettere la strada in discesa verso la qualificazione.

Il programma

Questo il programma della due giorni di Coppa Davis alla NTC Arena tra Slovacchia-Italia.

VENERDI 4 MARZO

Ore 17:00 – Gombos-Sinner 4-6 6-4 4-6

A seguire – Horansky*-Sonego

*Alex Molcan (inizialmente designato) ha dato forfait per motivi di salute

SABATO 5 MARZO

Ore 15:00 – Polasek/Zelenay-Bolelli/Travaglia

A seguire – Horansky– Sinner

” ” ” ” ” ” – Gombos – Sonego

Gli aggiornamenti live

19:23 – Sonego sarà in campo tra circa 15 minuti contro Filip Horansky, numero 203 del Ranking ATP: il piemontese ha l’obiettivo di chiudere la giornata sul 2-0 in favore dell’Italia. Il tennista slovacco è la new-entry al posto di Alex Molcan, fermato dal Covid.

19:15 – SINNER-WINNER! Chiude la partita Jannik: 6-4 4-6 6-4 in 2 ore esatte di partita contro Norbert Gombos. Vittoria da grande campione per l’altoatesino ed Italia avanti 1-0 sulla Slovacchia. Ora tocca a Lorenzo Sonego.

19:10 – SUPER SINNER! Con un grandissimo dritto ad incrociare, Jannik strappa il servizio e va a servire per il match: ora dipende tutto da lui. Gombos colpito nel suo momento migliore: 5-4 e servizio per l’altoatesino!

19:05 – Ci risiamo: nuovo momento cruciale della sfida sul 4-4 e servizio in favore di Gombos. Jannik deve cambiare la storia del set per cercare di portare la vittoria a casa.

18:53 – Tutto un altro Gombos adesso: lo slovacco annulla una palla break e mantiene il minimo vantaggio senza break in questo 3° set. Siamo 3-2 con Sinner ora al servizio.

18:30 – GOMBOS PAREGGIA I CONTI! Si è improvvisamente spenta la luca su Jannik Sinner che perde nuovamente la battuta e perde il set 6-4. Si deciderà tutto nel 3°: è tutto in discussione alla NTC Arena.

18:21 – Stiamo entrando nella fase decisiva del set: perfetto equilibrio adesso con Gombos e Sinner sul 4-4. Adesso Jannik dovrà rispondere al servizio avversario.

18:08 – Arriva la prima reazione di Gombos che annulla lo svantaggio con il controbreak alla prima chance disponibile concessa da Sinner e va sul 2-2. Si ricomincia da capo in questo secondo set.

18:00 – Sinner è on fire adesso: break in apertura di 2° set ed immediato 2-0 per l’altoatesino con game vinto a zero. Anzi si tratta di un “Perfect Game”, visto che sono stati messi a segno 4 aces consecutivi. Ora per Gombos si fa molto dura: la NTC Arena prova a spingerlo ma l’azzurro sta giocando un tennis splendido fino a questo momento.

17:50 – PRIMO SET SINNER! Bravo Jannik a gestire nel finale di parziale anche al ritorno di Gombos che ha tentato di recuperare il break di svantaggio ma senza successo. 6-4 per il tennista azzurro che non ha concesso chance allo slovacco. Ora si riparte con il 2° set alla NTC Arena.

17:38 – Ecco il primo momento di rottura del match: Gombos sbaglia due volte da destra e Sinner ne approfitta, ottenendo il break al 5° game e lo conferma, allungando così sul 4-2 in proprio favore. Intanto dietro il forfait di Alex Molcan c’è la sua positività al Covid: lo ha annunciato la federazione slovacca.

17:25 – Dopo i primi due cambi campo la situazione è equilibrata: conduce Gombos 2-1 senza break. Ora Sinner alla battuta. Il pubblico di Bratislava spinge il suo beniamino.

17:15 – Puntuali si comincia alla NTC Arena con Gombos-Sinner: sarà il padrone di casa a servire per primo.

17:07 – “NO WAR” è lo striscione che unisce i tennisti azzurri e slovacchi: grandi applausi per questo messaggio importante lanciato anche quest’oggi.

17:05 – Risuonano gli inni alla NTC Arena di Bratislava: tra poco si comincia con il 1° match di singolare della Coppa Davis tra Slovacchia e Italia con Gombos-Sinner.

16:55 – Si attende l’ingresso in campo dei due team per dare il via a questa sfida di Coppa Davis tra Slovacchia e Italia. Come da programma sarà Jannik Sinner ad aprire le danze nel match contro Norbert Gombos, numero 110 del Ranking ATP. Una curiosità: gli azzurri prima del via esibiranno una maglietta con scritto “Stop the War”, un messaggio inevitabilmente rivolto verso quanto sta accadendo in questi giorni tra Russia ed Ucraina.