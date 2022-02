Infortunio Berrettini e Fognini: le condizioni dei due azzurri

Dopo il ritiro dal torneo di Acapulco, c’era apprensione per le condizioni fisiche di Matteo Berrettini. Attraverso un post su Instagram, il numero 1 d’Italia ha fatto il punto della situazione senza però chiarire sull’entità del suo problema che lo ha costretto al forfait nel 2° set contro Tommy Paul.

“Valuteremo insieme allo staff”

Prima di aggiornare sulle sue condizioni, Berrettini ha aperto una breve parentesi su quanto sta accadendo con la guerra tra Russia e Ucraina. Queste le sue parole: “Sono estremamente addolorato per i conflitti che sono iniziati sul nostro pianeta. Auguro a tutti di poter trovare la forza in questi momenti più difficili”.

Poi il numero 1 d’Italia arriva al dunque: “Come avete visto, ho dovuto ritirarmi dal torneo di Acapulco per infortunio. Nei prossimi giorni, insieme al mio team, decideremo come gestire il mio programma in base ai risultati delle valutazioni mediche. Voglio comunque ringraziare il pubblico per il grande affetto dimostratomi, che paese fantastico”. Dunque non vengono sciolti i dubbi su quanto tempo Berrettini dovrà rimanere fuori dai campi.

Alle porte c’è l’importante Masters 1000 di Indian Wells (dal 7 marzo) ed il n°6 del Ranking proverà a partecipare. Invece sicuramente l’azzurro non sarà presente all’imminente impegno in Coppa Davis contro la Slovacchia, in quanto già non convocato da Filippo Volandri per gestirlo al meglio. Coach Vincenzo Santopadre dà qualche informazione in più invece su quanto accaduto: “Si tratta del solito problema nello stesso punto. Probabilmente Matteo si è fermato in tempo”. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Si ferma anche Fognini

Non solo Matteo Berrettini alle prese con problemi fisici: dopo la brillante semifinale nel singolare e la vittoria nel doppio con Bolelli a Rio de Janeiro deve fermarsi anche Fabio Fognini. L’annuncio arriva dallo stesso tennista ligure attraverso i canali social.

“Durante gli ottavi di finale a Rio ho subito uno stiramento del polpaccio” – scrive Fognini – “Una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i controlli possibili per capire l’entità dell’infortunio e intervenire con le terapie del caso. Su consiglio dei medici devo fermarmi e osservare un periodo di riposo per evitare che lo stiramento peggiori“.

Poi dichiara: “Per questo motivo non potrò difendere i colori azzurri durante il prossimo incontro di Coppa Davis in Slovacchia. Sono amareggiato perché gli impegni in Nazionale per me sono sempre stati una priorità. Faccio un ‘in bocca al lupo’ a tutto il team di Davis. Forza azzurri!“.

Dunque Volandri dovrà fare a meno di Berrettini e Fognini per l’impegno azzurro in programma il 4-5 marzo contro la Slovacchia. Il Capitano della Nazionale farà affidamento su Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli: da capire se adesso verrà chiamato anche un quinto atleta oppure ne farà a meno.