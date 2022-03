Anticipazioni Amici 2021, ecco cosa andrà in onda al posto del pomeridiano

Anticipazioni Amici 2021. Il programma si avvia alla fase finale con l’inizio del serale. Abbiamo dato ampio spazio agli allievi che hanno fatto il loro ingresso in serale.

In molti si chiedono e adesso al posto del pomeridiano cosa andrà in onda? Ebbene in base ad alcune anticipazioni trapelate su Twitter, al posto del pomeridiano potrebbe andare in onda o uno Speciale di Amici, oppure il nuovo programma di Maria De Filippi “Ultima Fermata”.

Non ci resta che aspettare l’inizio del serale che ricordiamo a chi ci legge sarà di nove puntate.