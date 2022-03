Anticipazioni Amici: tutti i concorrenti del Serale

Anticipazioni Amici 2021 – Cosa succederà nella puntata del 6 Marzo.

Si è appena registrata la ventiduesima puntata del pomeridiano di Amici 21, l’ultima prima del Serale che – stando alle ultime notizie da Mediaset – dovrebbe partire nella prima serata di Canale 5 sabato 19 Marzo 2022.

Ospiti in studio il cantautore Michele Bravi, che ha eseguito di fronte agli allievi il suo pezzo sanremese “L’inverno dei Fiori” e il paroliere e opinionista televisivo Cristiano Malgioglio chiamato dalla conduttrice Maria De Filippi a giudicare una gara di cover tra i cantanti ancora in corsa per il Serale.

La graduatoria finale ha visto trionfare Giò Montana, in queste settimane al centro dell’ennesimo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, che adesso è diventato il suo mentore, seguito da Luigi e Crytical.

La gara di ballo, giudicata tra gli altri da Kledi Kadiu è stata vinta dall’esigente Alice. Tutti i ragazzi che ancora non avevano indossato la maglia dorata hanno avuto accesso diretto al Serale.

Anticipazioni Amici: chi va al Serale?

Il Serale di Amici 21 vedrà dunque battersi per il Canto: Alex, Luigi, LDA, Albe, Aisha, Sissi, Crytical e Giò Montana. Per il canto è invece gara aperta tra: Dario, Serena, Carola, Christian, Alice, John Erik, Leo, Michele e Nunzio.

Anticipazioni Amici: Giuria e direttore artistico Serale

Le loro esibizioni saranno giudicate da una giuria molto speciale che – salvo sorprese dell’ultima ora – dovrebbe essere composta da Stefano De Martino, Giulia Michelini e Giorgia. Il direttore artistico del Serale di Amici di Maria De Filippi sarà ancora una volta Stephàn Jarny