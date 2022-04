Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 8 Aprile 2022: Capricorno pensieroso

Ariete Non dovete farvi prendere dalle piccole tensioni e soprattutto non dovete guardarvi indietro. Questa Luna storta lascia spazio, da domenica, ad un sorriso. Invitiamo per le prossime 48 ore a tenervi lontani dalle complicazioni e dalle situazioni strane. Avete nuovi progetti in corso e il loro esito dipende solo da voi.

Toro Il vostro segno deve sfruttare le giornate di oggi e sabato per avere conferme. Cercate di recuperare quanto iniziato ieri, ad esempio ora avete la possibilità di capire se una persona ha avuto problemi e quindi potete stare vicino a lei. Sono giornate buone per i sentimenti.

Gemelli Contate fino a 10 prima di agire, è importante! Amate le situazioni lampo, in questo periodo strano siete sconcertati dalla lunghezza di certe questioni. Per organizzare qualcosa ci mettete il doppio del tempo ma non è colpa vostra. Se ci tenete ad un rapporto mantenete tutto sotto controllo fino alla fine del mese.

Cancro Le emozioni per voi valgono oro e oggi sarà importante grazie a Luna favorevole e Giove e Venere interessanti. Tutto quello che nasce in questo fine settimana è interessante e non bisogna dimenticare che entro la fine del mese siete tra i segni che dovrebbero portare avanti un progetto. Novità in vista.

Leone Avrete una giornata di spicco, quella di domenica perché Luna entra nel vostro segno. Tra venerdì e domenica è richiesta proprio una maggiore presenza delle emozioni. Aprile apre le porte ad un periodo importante, nuovi amori e incontri. Organizzate qualcosa di bello per domenica.

Vergine Non avete trascorso una settimana tranquilla, soprattutto se ci sono questioni da risolvere, chiarire problemi d’amore. Siete una persona che da importanza al lavoro e meno ai sentimenti. Questo non perché siete freddi ma perché volete costanti conferme. Il vostro atteggiamento pragmatico può portare una crisi o un momento in cui anche i nuovi rapporti sono sottoposti al vaglio critico di stelle un po’ agitate. Non date nulla per scontato e muovetevi in tempo.

Bilancia Dovete risolvere problemi di lavoro dopo un periodo di fermo forzato. In questo periodo sapevate ci sarebbe stato un blocco ma era importante risolvere tutto senza rimandare. Lo stop può essere dovuto a problemi di salute. Entro il 9 Maggio invitiamo a risolvere le questioni aperte.

Scorpione Tra venerdì e sabato possiamo dire che c’è una grande voglia di amare e questa voglia corrisponde anche ad un progetto ma soprattutto è sostenuta da una persona che vi piace, via libera alle emozioni quindi! Se dovete recuperare un sentimento, approfittate delle prossime 48 ore.

Sagittario In amore attenzione ai fuochi di paglia, c’è chi ha tradito una vostra aspettativa? Venere inizia a breve un transito critico e ci saranno relazioni da esaminare con cura. Ad Aprile ci saranno giorni pensierosi ma quello che state facendo è giusto. Le coppie destano preoccupazioni perché uno dei due partner può aver vissuto delusioni.

Capricorno Il Capricorno resta pensieroso al punto da voler stare un po’ per conto suo, non vuole dire cose a caso e spesso non sa come rapportarsi con gli altri. Raccomandiamo prudenza per evitare di dover tornare in futuro sui propri passi, c’è qualcosa oggi che dovete superare.

Acquario Dovete chiarire molte cose tra le giornate di venerdì e sabato. Queste in arrivo sono due giornate importanti per le relazioni, per l’amore, per gli incontri e domenica invece qualcosa non va. Voglia di avventura? Certo! Rivoluzione può essere un termine adatto alla vostra situazione. Sperimentare nuove situazioni diventa per voi un must!