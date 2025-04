Oroscopo di Paolo Fox del 16 Aprile 2025: Sagittario avventuroso

Ariete Giornata dinamica e piena di energia. Hai voglia di agire e conquistare, ma attenzione a non esagerare o dire qualcosa di troppo. Un incontro interessante potrebbe movimentare la tua routine.

Toro Hai bisogno di certezze e di una routine rassicurante. È un buon momento per mettere ordine e chiarire situazioni in sospeso. Prenditi del tempo per te stesso.

Gemelli Sei in modalità social attiva: messaggi, idee e forse qualche novità sentimentale. La mente corre veloce, ma attenzione a non perdere il filo. Qualcuno ti osserva con curiosità.

Cancro Sei sensibile e in cerca di connessioni autentiche. Potresti ritrovare un contatto emotivo che ti scalda il cuore o sentire un piccolo vuoto da colmare. Segui l’intuito, non ti tradisce.

Leone Desideri brillare e oggi potresti riuscirci senza sforzo. Attira l’attenzione, ma usala con grazia. Qualcuno ti ammira in silenzio. Giornata ideale per riprendere in mano una situazione lasciata in sospeso.

Vergine Hai bisogno di ordine, ma potresti trovarti davanti a qualcosa che scombina i tuoi piani… in senso positivo. Accogli il cambiamento con curiosità. Un dettaglio svelerà molto più di quanto sembri.

Bilancia Equilibrio è la tua parola chiave, ma oggi potresti sentire il bisogno di rompere qualche schema. Una proposta inaspettata o un messaggio fuori orario potrebbe sorprenderti. Segui il flusso.

Scorpione Intenso come sempre, oggi sei più magnetico del solito. Occhi puntati su di te, e tu lo sai. Ottima giornata per esprimere ciò che hai dentro o per lasciare che sia il silenzio a parlare.

Sagittario Spirito libero, oggi senti il richiamo dell’avventura, anche se solo mentale. Una notizia da lontano o una nuova idea può accenderti. Non farti bloccare da chi non riesce a starti dietro.

Capricorno Giornata concreta, perfetta per affrontare ciò che va sistemato. Ma lascia anche spazio al cuore, perché qualcosa (o qualcuno) cerca di avvicinarsi, anche se in punta di piedi.

Acquario Sei pieno di pensieri originali e voglia di rompere la monotonia. Potresti sorprenderti a provare qualcosa di nuovo o a guardare una persona sotto una luce diversa. Resta aperto. ​TPI