Battipaglia, investe una studentessa e fugge senza prestarle soccorso

di Redazione ZON

Attimi di paura questa mattina a Battipaglia, dove una studentessa è stata travolta da un’auto in via Domodossola, mentre si recava al liceo Medi. Il conducente del veicolo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la giovane in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e rintracciare il responsabile.

Fonte: SalernoToday