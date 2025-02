Oroscopo di Paolo Fox del 6 febbraio 2025: Vergine nervosa

Ariete Dopo un gennaio faticoso, febbraio porta chiarezza. Gli amori appena sbocciati hanno tutte le qualità per essere duraturi e per renderti di nuovo entusiasta. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Toro È il momento giusto per rivalutare le tue capacità o per cambiare collaboratori. Chi desidera farsi riconfermare un contratto dovrebbe prendere contatti fin da subito. In amore, torna una bella dose di sensualità con Marte a favore.

Gemelli Non perdere l’occasione di ottenere qualcosa di più. Alcuni stanno considerando l’idea di cambiare azienda da metà anno. I rapporti d’amore che hanno vissuto una lieve crisi a gennaio sono recuperabili.

Cancro Le tensioni diminuiscono e potrebbe arrivare un guadagno extra nella seconda parte del mese. È tempo di nuove scelte e opportunità. In amore, attenzione al transito di Venere che potrebbe ostacolare gli incontri.

Leone Periodo contrassegnato da successi e conferme. Tuttavia, fai attenzione alle spese non urgenti per evitare difficoltà. La stanchezza potrebbe farsi sentire; concediti un po’ di relax.

Vergine Stai vivendo un periodo di nervosismo e tensioni sia in casa che sul lavoro. Ricorda che si tratta di una fase passeggera. Evita colpi di testa e mantieni la calma.

Bilancia C’è confusione in amore e nelle relazioni. Venere in opposizione favorisce le storie fugaci ma non quelle durature. Evita discussioni sulla gestione dei soldi o della casa.

Scorpione Mercurio dissonante ti invita a non fare scelte azzardate, soprattutto finanziarie. Fino al 14 febbraio, prevedi spese impreviste. Marte e Saturno in aspetto positivo portano serenità in ambito familiare.

Sagittario Venere favorisce relazioni più serene e amicizie che possono trasformarsi in amore. Sul lavoro, potresti non vedere ancora le soddisfazioni attese; sii paziente.

Capricorno La settimana è iniziata con qualche difficoltà, ma domani andrà meglio. Non tutti hanno dispute in amore, ma ci sono priorità da definire. Attenzione alle relazioni con “ruggine”

Acquario Hai bisogno di novità e non sopporti la routine. L’amore bussa alla tua porta; apriti alle nuove opportunità.