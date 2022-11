Oroscopo Paolo Fox Sabato 12 Novembre 2022: Leone sociale

Secondo l’Oroscopo di domani, durante il weekend potete riscoprire la passione che da tempo non sperimentate. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più flessibili.

Nel corso delle prossime ore non ci saranno momenti particolarmente favorevoli per quanto riguarda amore e passione. A partire dalla mattina avrete un atteggiamento più aggressivo del solito a livello verbale.

La giornata di domani vi riserva novità interessanti nel campo dell’amore, che sarà il vostro principale protagonista del weekend. Per chi è single da tempo ci saranno nuovi incontri, per le coppie arriva il grande passo successivo nel rapporto. Pensate seriamente alla vostra vita.

Siete in una fase dove il lavoro è protagonista della vostra vita. Dedicate più spazio a hobby e vita sociale, uscite e fatevi conoscere da nuove persone. Le prossime giornate saranno utili per riflettere.

Bilancia

In questo weekend per il vostro segno c’è in arrivo qualche piccolo successo. Tutto quello che state facendo vi comporta molta fatica, in particolare per chi è autonomo. Siete affaticati e stanchi anche perché vi capita di dover riparare qualche danno.