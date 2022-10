Oroscopo Paolo Fox Venerdì 14 Ottobre 2022: Leone stanco

Attenti alle finanze: siete un po’ a corto di fondi e nei prossimi giorni avrete anche qualche spesa improvvisa. Per quel che riguarda l’amore, soprattutto per chi tra voi ha da poco avviato una nuova relazione, attenzione! Le stelle vi consigliano, prima di prendere qualsiasi decisione, di aspettare la fine di questa settimana.

Siete delle persone molto precise ma questo a volte vi rende fastidiosi agli occhi degli altri. Potreste quindi avere discussioni con alcuni colleghi al lavoro. Cercate di controllare i vostri nervi. In amore, invece, non riuscite a superare qualche problema di troppo con il partner.

Cancro

In questa settimana avrete una marcia in più soprattutto sul lavoro, dove sarete coinvolti in scelte molto importanti, seppur divisive. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete mai, neanche in amore.