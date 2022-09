Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 14 Settembre 2022: Bilancia ottimista

Ariete Secondo questo Oroscopo la giornata di domani sarà molto interessante. Entro la fine del mese dovrete mettere in regola i conti, magari un rimborso che state aspettando da un po’. Ora però è importante occuparsi dei sentimenti e condividere la vostra energie con chi vi sta vicino.

Toro Domani potrebbe esserci in arrivo una bella sorpresa per voi, una notizia importante. Sole, Luna e Venere sono in aspetto favorevole e questo cielo vi permette di buttarvi tutto alle spalle. Se siete tornati single di recente potrebbero nascere nuovi amori.

Gemelli Il vostro lavoro procede a gonfie vele nell’ultimo periodo, avete molti impegni e appuntamenti. Se avete qualche questione irrisolta potete chiarirla entro venerdì grazie alla Luna che passa nel vostro segno. Marte vi rende un po’ nervosi, anche sul piano verbale.

Cancro La giornata di domani vi permette di lasciarvi alle spalle l’agitazione delle giornate trascorse. Da questa giornata recuperate e non è escluso che vi sia già arrivata qualche soddisfazione importante. Sul posto di lavoro impegnatevi per raggiungere un equilibrio migliore.

Leone Nella giornata di domani Giove sarà ancora in ottimo aspetto e questo vi rende particolarmente determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di stare tranquilli e non vi arrabbiate, qualcuno vi provoca ma non dovete dargliela vinta.

Vergine La giornata di domani si annuncia essere molto importante. Tornano buoni stimoli e torna anche la voglia di rimettersi in gioco. Sul piano emotivo ritrovare equilibrio e serenità anche se in alcuni momenti rischiate di innervosirvi un po’.

Bilancia Come anticipa l’Oroscopo la giornata di domani vi permette di guardare avanti con grande e rinnovato ottimismo. Dovete essere orgogliosi di voi. Avete superato difficoltà tra Maggio e Luglio e avete dimostrato la vostra forza e coraggio. Le amicizie che vedranno la luce in questi giorni in futuro potranno diventare qualcosa di serio e duraturo.

Scorpione Domani usate massima cautela per evitare polemiche e stress inutili. La maggior parte dei nati sotto questo segno non ha fiducia di rinnovare un contratto o risolvere situazioni ambigue. Ci sono dubbi sul vostro lavoro anche in ottica 2023 e questo porta tensioni e noia anche nel quotidiano.

Sagittario Giove in aspetto positivo, le prossime 48 ore saranno importanti per recupera sul piano fisico e anche piscologico. Ritrovate armonia con voi stessi e con ciò che vi circonda. Resta ancora un po’ di incertezza per le coppie di lunga data che rischiano di soffrire la monotonia. Importante sarà fare viaggi insieme o comunque progettare viaggi insieme.

Capricorno Luna e Venere favorevoli, sarà più facile per voi riuscire ad essere ammirati e stimati da parte delle persone che vi circondano. Per voi è importante che i vostri meriti siano riconosciuti. Le stelle vi consigliano di dare fiducia solo a chi la merita.

Acquario In questa giornata faticosa dovete mantenere la calma, senza farvi prendere dalla fretta. Secondo l’Oroscopo di oggi possono nascere contenziosi o polemiche con i vostri superiori. Spese impreviste possono portare noie e tensioni.