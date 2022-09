Smart working: prorogato fino al 31 dicembre per i fragili e per chi ha figli under 14

Lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni è stato prorogato fino al 31 dicembre. Ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

“In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta – scrive su Instagram -. La misura è stata inserita nel dl Aiuti bis in conversione al Senato e rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più fragili, i genitori con figli piccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro grazie alla modalità agile”. La misura, spiega il ministro, “rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più fragili, i genitori con figli piccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro grazie alla modalità agile”. La misura, aggiunge, è stata possibile “grazie a risorse del Ministero del lavoro”.