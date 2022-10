Oroscopo Paolo Fox Domenica 16 Ottobre 2022: Sagittario incompreso

In amore necessitate di maggiori garanzie da parte del partner e questa domenica vi permetterà di ottenerle. Sul lavoro invece avvertite un forte senso di stabilità.

Nella giornata di sabato la Luna entra nel segno e questo significa che potranno esserci possibili incontri intriganti per i single. Venere rimane favorevole per la vita di coppia. Ci sarà una evoluzione nel campo della finanza, riescono ad avvicinarsi alle soluzioni.

Chi è single deve cercare di capire i propri sentimenti per evitare di giocare con le esigenze degli altri. Ora avete tempo per fare nuovi progetti, approfittatene.

Inizia un bel transito di Venere nella giornata di domenica, la Luna favorevole per tutta la settimana dà un impulso positivo all’amore. Portate avanti con determinazione i vostri progetti sul lavoro.

Il fine settimana regalerà ai single sensazioni speciali e belle emozioni da vivere. Sul lavoro potrete imparare dagli errori del passato e fare del vostro meglio per il futuro.

Venere entrerà nel segno nella giornata di domenica, con il partner potrete fare scelte importanti. Giorni non proprio incoraggianti sul lavoro, tenete duro.

Sagittario

Approfittate del fine settimana per risolvere piccole incomprensioni, il cielo è positivo per i progetti futuri. Sul lavoro in arrivo belle notizie.