Atalanta-Sassuolo, dove vederla in Tv e streaming

Un primo posto in classifica da ritrovare e un avversario ostico da domare: l’Atalanta di Gasperini scenderà in campo questa sera alle ore 20,45 contro il Sassuolo di Dionisi. Una sfida affascinante tra due proposte di calcio intriganti di questa Serie A. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida di questa sera tra Atalanta e Sassuolo sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Sarà dunque possibile accedere alla partita sia tramite satellite che tramite app presente su un qualsiasi dispositivo multimediale.