Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni del match

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole continuare a stupire e questa sera è attesa dalla delicata sfida di campionato contro il Sassuolo. Alle ore 20,45, il Gewiss Stadium di Bergamo, infatti, ospiterà i neroverdi in uno degli incontri più interessanti di giornata.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

QUI ATALANTA – Dopo il pareggio contro l’Udinese, Gasperini vuole tornare alla vittoria già contro il Sassuolo, ma ancora una volta dovrà fare a meno di Duvan Zapata, ancora ai box. Sarà ancora Muriel il prescelto per guidare l’attacco nerazzurro, supportato da Lookman ed Ederson. Dovrebbero partire dalla panchina Malinovskyi e Pasalic. Squalificato Hateboer, le fasce saranno coperte da Maehle e Soppy.

QUI SASSUOLO – Dionisi recupera Thorsvedt e Frattesi per la sfida di questa sera contro l’Atalanta: entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. In avanti conferma per Ceide, a completare il tridente con Laurienté e Pinamonti. Kyriakopoulos verso una nuova esclusione dall’11 titolare: saranno Toljan e Rogerio i due terzini titolari.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ederson, Muriel. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi