Bonus 350 €: ecco come richiederlo e chi può farlo

Il Bonus 350 € è disponibile ed effettuabile fino al 30 Novembre. C’è spazio per una maggiorazione rispetto al Bonus da 200 € già attivo

Una novità davvero importante. Il Governo Draghi, un po’ di tempo fa, ha varato il bonus da 200 €, ormai in dirittura d’arrivo. Una norma che ha creato un po’ di confusione, in quanto proprio questo bonus si è sovrapposto al famoso Bonus 350 €. Quest’ultimo unisce di fatto il primo a una maggiorazione di 150 euro, per determinate categorie di lavoratori. Vediamo però, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Cos’è il Bonus 350 € e chi può averlo

Il Bonus 350 € prevede un aumento dell’indennità prevista dal Bonus 200 €. Quest’ultima è innalzata di 150 € per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, cioè lo scorso anno, abbiano percepito un reddito complessivo inferiore a 20mila €. In presenza di questo requisito, dunque, il Bonus aumenta la sua portata di ben 150 €.

A chi spetta, però, questa maggiorazione? Per avere il Bonus 350 €, possono presentare domanda:

i lavoratori iscritti alla gestione speciale degli artigiani ;

; i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei commercianti ;

; i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;

e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi ;

; liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani.

Gli altri requisiti per ottenere il Bonus 350 €

Vi sono, poi, altri requisiti minimi per ottenere il Bonus 350 €. Bisognerà infatti essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti. I destinatari dell’indennità saranno dunque coloro che sono già iscritti con il limite massimo di questa data.

I beneficiari del Bonus devono, inoltre, essere titolari di partita IVA attiva e l’attività lavorativa deve risultare già avviata al 18 maggio 2022. Il requisito non vale, però, per gli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori, come artigiani, commerciati e agricoli. Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Inoltre, per accedere al Bonus 350 € bisognerà aver effettuato, entro la data limite del 18 Maggio 2022, almeno un versamento contributivo dovuto alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Non bisognerà poi essere titolari di trattamenti pensionistici e di essere percettori di altri Bonus già previsti nel Decreto Aiuti.

Come e quando fare domanda

Le domande per il Bonus 350 € possono essere inviate entro il 30 novembre 2022. Potranno essere inviate: