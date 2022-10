Giornate FAI d’Autunno 2022: ecco i luoghi da visitare

Le Giornate FAI permetteranno l’accesso a settecento luoghi speciali in oltre trecento città d’Italia. Molti di questi sono inaccessibili

Un’iniziativa come sempre ammirevole. Oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 Ottobre, in tutta Italia, tornano le Giornate FAI d’Autunno, evento stagionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per l’occasione, i Gruppi FAI Giovani hanno creato e promosso questo evento, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno, i volontari della Fondazione apriranno al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia. Questi luoghi saranno selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati. Molti di questi, solitamente, sono inaccessibili al pubblico, e riprendono vita e splendore proprio in quest’occasione. Saranno proposte visite (con prezzo libero) che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

Tra i principali luoghi oggetto dell’iniziativa, in Campania troviamo la Cittadella Monastica di Suor Orsola Benincasa, Villa Rosebery a Posillipo, la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce a Forcella, la Necropoli Romana a Cappella a Monte di Procida. Ci sarà poi la possibilità di visitare anche la Baia di Ieranto a Massa Lubrense, il Belvedere di S. Francesco delle Monache ad Aversa e la Chiesa di S. Maria ad Martyres.