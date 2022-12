Oroscopo Paolo Fox Sabato 17 Dicembre 2022: Pesci intenso

Ariete Non avete voglia di cedere le armi in amore, potrebbero esserci state complicazioni nel corso delle ultime settimane ma questa giornata riesce a darvi una mano. Avete bisogno di maggiori sicurezze, ad esempio questo periodo porta tutti coloro che hanno una relazione part-time a stabilizzarla.

Toro E’ una situazione importante quella che coinvolge il vostro segno zodiacale in vista della fine di Dicembre, ecco perché adesso non dovete perdere le speranze. Una relazione sentimentale nata da poco può essere stabilizzata e confermata.

Gemelli Un incontro inatteso potrebbe mettervi di buon umore. In questa giornata la Luna è favorevole, aiuta il lavoro, le questioni di carattere pratico vi rendono più forte. Ricordiamo che c’è ancora tanto da fare e da un punto di vista burocratico sarà importante mettere tutto in ordine.

Cancro Ci sono pianeti in opposizione ed è molto probabile che se ci sono perplessità in amore, in famiglia, voi dobbiate risolvere ogni tipo di ambiguità entro la fine del mese. Diciamo che queste festività in arrivo porteranno il desiderio di stare più tranquilli ma ricordiamo anche che alcuni nati Cancro hanno vissuto un problema fisico quindi può anche essere giunto il momento di una pausa.

Leone Ci sono piccoli malintesi in amore che vanno tenuti sotto controllo, soprattutto se ci sono state gelosie inutili o bisogna cercare di recuperare un po’ di intimità perduta. Il lavoro torna finalmente positivo anche se resta qualche ambiguità in generale.

Vergine Questo periodo rimette in gioco, pensando soprattutto alla situazione di un mese fa. C’è qualcosa di buono in questo cielo, oltre alla capacità di recupero torna il desiderio di fare grandi cose. In certi giorni siete stati male, stanchi, ma ecco che ora tutto diventa più stimolante e di conseguenza facile in un certo senso.

Bilancia Sono giornate che portano piccoli o grandi ripensamenti, anche chi è stato male durante l’estate si è sentito di nuovo messo alla prova. Non sono pochi i legami sentimentali che hanno dovuto affrontare momenti difficili, il desiderio di vivere con più tranquillità i sentimenti, di ritrovare benessere interiore può portare qualcuno anche a rinunciare a qualcosa, cedere ad un compromesso pur di stare bene.

Scorpione Progetti ed esuberanti slanci d’amore: questo prevedono le stelle visto che ci sono pianeti in aspetto interessante. Questa è la tendenza generale di questo periodo ma come sempre dipende molto anche da voi. Se state vivendo una bella storia, anche non fissa, non è certo il caso di mandare tutto per aria.

Sagittario Questo è un cielo che premia gli arditi, e per fortuna siete una persona che non sa stare con le mani in mano. Anche il 2023 sarà importante, aumenta il desiderio, può portare nuovi amore, nuovi interessi, e rispetto alla confusione di Settembre ora le risposte non mancano tanto da portarvi di nuovo ad una posizione di predominio.

Capricorno La Luna è contraria in questa giornata ma questo non significa che tutto si blocca. Con ogni probabilità dovete superare un piccolo momento di stanchezza e già da lunedì le cose andranno meglio. Non è il periodo migliore per attaccare, polemizzare. Anzi, cercate di risolvere controversie velocemente.

Acquario In attesa che Venere torni nel segno da Gennaio, è il caso di allargare il giro delle conoscenze se il cuore è solo da tempo o vivere esperienze sentimentali piacevoli.