Bollettino 9-15 dicembre: 174.652 contagi e 719 morti

I dati sui contagi e i decessi sono in calo nel Bollettino 9-15 Dicembre rispetto a quelli della settimana precedente, in cui i contagi ammontavano a 221.154 casi settimanali.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati 1.093.207 tamponi per un tasso di positività in calo al 16,0% con una variazione di -1,6% rispetto alla settimana precedente.

Aumentano, anche se di poco, i decessi per covid che ammontano a 719 nell’ultima settimana, per un totale di 183.138 decessi dall’inizio della pandemia. Aumentano anche gli attuali positivi che sono ora 485.654. I nuovi guariti sono invece 32.481. Sono aumentati ancora i pazienti ricoverati nei reparti covid ordinari, per un totale di 224 individui in ingresso in questa settimana ed un totale di 9.439 ricoveri. In calo invece quelli delle terapie intensive che diminuiscono di 14 unità rispetto alla scorsa settimana per un totale di casi gravi settimanali pari a 321.

Per quanto riguarda la situazione delle vaccinazioni secondo un report aggiornato ad oggi, venerdì 16 dicembre, sono state somministrate 143.166.226 dosi di vaccino. Sono 48.709.648 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, equivalente al 90,21% della popolazione.

Sono 40.400.721 le persone che hanno ricevuto la terza dose, cioè l’84,69% della popolazione. Sono 5.436.818 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.409.402.