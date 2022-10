Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 19 Ottobre 2022: Capricorno spontaneo

Ariete Il vostro modo di esprimere passioni e sentimenti sarà sempre libero, senza regole che vi rinchiudono. Volete mettere i sentimenti al primo posto, così come i rapporti che li esprimono.

Toro Nella giornata di oggi Venere si oppone a Nettuno e questo vi porta a sentire la necessità di ricevere chiarezza, di avere a che fare con persone che vi ascoltano e che sono sincere con voi senza nascondere nulla. Luna in questo senso vi aiuta.

Gemelli Il Sole rappresenta per voi un richiamo alla passione ma non solo, più in generale richiama tutto quello che vi diverte. Siete carichi di energia ma per poter vivere tutto al massimo dovete infrangere qualche piccola regola, andare oltre i limiti.

Cancro Luna in posizione favorevole in questo cielo vi permette di vivere in pieno il presente. Vi sentite in equilibrio con tutto, libero da conflitti.

Leone Leone in quadratura separa il Sole da Saturno e dovete fare attenzione soprattutto a questo dettaglio. Dettaglio rilevante perché potrebbero nascere tensioni con le persone che amate quindi il consiglio è quello di evitare tutto ciò che rischia di rendervi nervosi.

Vergine Venere vi trova sensibili alle cose che ascoltate quindi cercate, nel possibile, di ascoltare solo la verità. Luna in buona posizione vi ammorbidisce, rende le vostre posizioni meno rigide del solito. Non trascurate la comprensione e l’empatia con il prossimo.

Bilancia Venere si oppone a Nettuno chiedendovi la massima chiarezza con ogni cosa, Sole vi rende invece insofferente nei confronti di limiti e costrizioni. Vi sentite esigenti ma anche forti.

Scorpione Dovete usare questa Luna che oggi vive nel segno. Usate tutte le emozioni di questa giornata perché vi faranno vivere tutto meglio e al massimo. Potete concedervi una giornata di recupero a livello mentale, non sprecate neanche un minuto.

Sagittario In queste ultime settimane Venere domina il vostro cielo e vi impone di eseguire le cose in un modo ben preciso, in particolare usando l’intelligenza. Nettuno causa contraddizioni che vi impediscono azioni chiare e precise.

Capricorno Scegliete di vivere le emozioni, con dolcezza e in modo spontaneo, e questo giorno potrebbe essere in netta ripresa rispetto al passato. Sole in quadratura con il Saturno che in questo periodo è nel vostro cielo, potete permettervi di non essere troppo razionali.

Acquario Sole e Saturno sono in contrasto e quindi il consiglio per questo Oroscopo è quello di prestare attenzione a non sbagliare con persone importanti per voi. Non dovete prendere alcuna situazione sotto gamba.