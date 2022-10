Il Collegio, al via la settima edizione: tutte le novità

Parte stasera su Raidue, con un doppio appuntamento d’esordio anche mercoledì 19 Ottobre, la settima edizione de Il Collegio. Il docu-reality quest’anno catapulterà 20 studenti appartenenti per anagrafe alla Generazione Z nel 1958.

Molte le novità, a partire dalla voce narrante: a Giancarlo Magalli, subentra infatti il comico e attore siciliano Nino Frassica. Quest’anno poi, gli studenti saranno divisi in due classi differenti, sulla scorta di ciò che accadeva realmente alle Scuole Medie nel 1958: la prima, dove si studiava anche il Latino, era destinata a chi poi desiderava proseguire gli studi, la seconda si concentrava invece sull’avviamento professionale degli alunni, che alla fine del triennio preferivano immettersi già nel mondo del lavoro.

Il Collegio, corpo docenti quasi totalmente rinnovato

Per la sua settima edizione, Il Collegio rinnova quasi completamente il proprio corpo-docenti: se da una parte sono confermati il Preside Paolo Bosisio, i due sorveglianti Matteo Caremoli e Lucia Gravante e il professore di Italiano Paolo Maggi, new entry sono invece Marie France Baron (insegnante di Francese), Beatrice Fumagalli (supplente di Storia e Geografia molto attiva sui social), Guido Airoldi (Disegno ed Educazione Artistica), Alberto Zanetti (Canto), Andrea Zilli (Dattilografia), Annalisa Bufacchi (Laboratorio), Mauro Simonetti (Educazione Fisica) e Giovanni Belli (Matematica e Scienze), chiamato a raccogliere l’eredità non facile di Maria Rosaria Petolicchio, tra i personaggi più amati de Il Collegio.