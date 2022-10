Pannelli solari, migliori alleati per il campeggio e per la propria casa

Converti la potenza del sole in energia. Per il campeggio in solitaria o con la propria comitiva di amici, per le gite all’aria aperta di qualche ora o qualche giorno oppure per il proprio giardino o abitazione domestica, è bene munirsi di pannelli solari per avere la possibilità di alimentare qualsiasi tipo di dispositivo per tutte queste occasioni e tante altre. I pannelli fotovoltaici sono dei dispositivi che hanno tutte le carte in regola per diventare i migliori alleati sia per l’indoor sia per l’outdoor. Vediamoli insieme.

Pannelli solari: caratteristiche

I pannelli solari proposti nell’ampio catalogo sono stati progettati con estrema cura affinché si possa soddisfare ogni tipo di necessità, anche quella più esigente. Per questo motivo il loro design è stato progettato con la peculiarità di essere facilmente trasportabile. Infatti, sono dei pannelli solari portatili proprio per essere portati ovunque e sempre con sé.

Tra le altre importanti caratteristiche che possono essere considerate delle innovazioni rientra il materiale utilizzato per la costruzione delle celle. Infatti, è stato prediletto il silicio monocristallino. Quest’ultimo è stato scelto anche per soddisfare il requisito della trasportabilità perché è leggero e, di conseguenza, rende più semplice e comodo il trasporto.

Non solo, tra le proprietà degne di nota c’è l’ottima resistenza alle intemperie, grazie all’utilizzo di uno strato leggero di ETFE che rende i pannelli solari decisamente più resistenti e, appunto, impermeabili. Questo aspetto rende inevitabile il posizionamento sul podio dei pannelli fotovoltaici come ottimi compagni di viaggio perché riusciranno ad accompagnare chiunque anche con le condizioni meteorologiche avverse.

Un’altra caratteristica è l’ampia gamma di modelli che è stata realizzata e che viene proposta. Per soddisfare ogni tipo di esigenza, si è resa necessaria la realizzazione di modelli che differissero tra loro per wattaggio, in questo modo chiunque può scegliere e acquistare il pannello solare maggiormente conforme alle proprie necessità. Si sono aggiudicati anche la peculiarità della versatilità.

Tutti i modelli rispettano il requisito di essere portatili e tutti i modelli sono efficienti allo stesso modo. Il loro utilizzo, infatti, è semplice e pratico, anche chi non hai mai utilizzato un dispositivo di questo tipo riuscirà tranquillamente a metterne in funzione uno. Basterà collegarli a un generatore solare targato la stessa azienda madre dei pannelli solari, per rispettare la compatibilità tra i due dispositivi, e in un attimo si darà il via all’alimentazione.

Per ultima, ma non meno importante, c’è l’elevata efficienza di conversione. I pannelli solari portatili proposti nell’ampio ventaglio di scelta hanno un’efficienza di conversione pari al 22,4%.Una percentuale estremamente notevole rispetto a dispositivi simili sul mercato.

Come funziona un pannello solare portatile?

Come abbiamo appena detto, il funzionamento di un pannello solare portatile è molto semplice. Approfondiamo, però, il meccanismo interno che si aziona. È considerato estremamente pratico e funzionale a tal punto da far diventare questi prodotti leader nel settore.

Il loro funzionamento si basa su tre step ben specifici che prendono il nome di “raccogliere”, “power” e “accumulare”. I loro nomi si riferiscono alle azioni che andranno a compiere. Infatti, nel primo step, quello del “raccogliere”, i pannelli solari andranno ad assorbire i raggi solari, l’energia verrà raccolta e trattenuta all’interno delle celle.

Durante il secondo step, si darà il via alla conversione dell’energia raccolta in elettricità, sarà quest’ultima che alimenterà i vari apparecchi in possesso. Lo step del “power” si servirà del sistema a pannelli solari in comunione con una power station portatile, ovvero quell’apparecchio che se viene abbinato a un pannello solare darà vita a un generatore solare in grado di alimentare i dispositivi.

Il terzo step va immaginato come se fosse un negozio, o meglio un magazzino in cui vengono riposti degli oggetti, al sicuro, da utilizzare in futuro. Esattamente in questo modo funziona il terzo passaggio, quello dell’”accumulare”. Infatti, l’energia solare potrà essere immagazzinata in un generatore solare fino a quando è necessario. Dopo aver enunciato le caratteristiche e il funzionamento di questi pannelli solari portatili, andiamo a scoprire i vari modelli differenziati principalmente per il wattaggio.

Pannelli da 110 W

I pannelli solari si dovranno utilizzare combinati con una power station portatile. Il loro connubio, come già detto, darà vita ad un generatore solare. Questi in particolare sono i più piccoli della famiglia dei pannelli solari portatili, ma esclusivamente per il wattaggio che raggiunge i 110 W. Non mancano, però, le caratteristiche principali.

L’identikit dei pannelli da 110 W è caratterizzato dall’impermeabilità e dal design ripiegabile per essere trasportati in ogni luogo. Si azionano tramite un connettore universale MC4 che è in grado di collegarsi a svariati modelli delle power station portatili. A quel punto si avvierà in automatico la ricarica.

Da 160 W

Saliamo e raggiungiamo i 160 W. Questi pannelli solari, come i precedenti, sono portatili e hanno un design ergonomico. Aumenta la potenza ma non il peso, infatti mantengono la leggerezza come requisito fondamentale. Inoltre, è possibile combinarli con una power station portatile modello DELTA o RIVER per alimentare la propria casa off-grid.

Da 220 W

L’azienda madre non si ferma di certo qui, infatti sono stati realizzati anche modelli da 220 W per catturare fino al 25% in più di energia, grazie al design differente perché “a due lati”. Questa particolarità, però, non va a ledere il requisito della trasportabilità; infatti, restano comunque facilmente trasportabili e anche facilmente ripiegabili. È compatto e resistente per durare più a lungo e accompagnare tanti campeggiatori o esploratori per più tempo. Durante tutta la durata della vacanza non si resterà mai a secco di energia.

Da 400 W

I fratelli maggiori della famiglia sono i pannelli solari da 400 W. Con questa potenza si posizionano in vetta sul mercato perché sono davvero in pochi con questo requisito. Si continua a rispettare la denominazione di “portatili”; infatti, nonostante l’enorme wattaggio, il design è compatto e facile da trasportare.

Con una potenza simile, il pannello da 400 W risulta il migliore per un utilizzo interno alla propria abitazione, grazie anche alla possibilità di poter essere abbinato ad altri pannelli simili per wattaggio. Questi sono i modelli proposti, c’è l’imbarazzo della scelta. La decisione dovrà vertere sul modello che soddisfa maggiormente le proprie esigenze.