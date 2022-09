Oroscopo Paolo Fox Giovedì 22 Settembre 2022: Toro stanco

Torna il consueto appuntamento giornaliero con l’oroscopo Paolo Fox. Amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno nelle previsioni di uno degli astrologhi più amati. Di seguito le previsioni per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Si cominciano a delineare più chiaramente le situazioni riguardanti affari, soldi e finalmente una vostra maggiore autonomia da un punto di vista professionale. Proprio in questi giorni non è escluso che voi possiate ricevere un’anticipazione rispetto a quello che farete nel prossimo autunno inverno. Giornata interessante anche per quanto riguarda i contatti. Se siete reduci da una separazione, non pensate più al passato e cercate di spendere meglio le vostre energie guardandovi attorno. Giove che transita nel segno porta una bella carica positiva.

Stancante questa giornata a causa di un nervosismo e qualche parola di troppo si finisce per arrabbiarsi e accumulare una certa tensione interiore. E’ vero che alcune persone parlano a sproposito ma è anche probabile che abbiate dato spazio a persone che non meritavano tanta fiducia. Sul lavoro state attenti ai conflitti che possono nascere con i collaboratori. In amore sono giornate un po’ pesanti da sopportare: evidentemente state cercando di recuperare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox

Una giornata nel complesso tranquilla secondo l’oroscopo Paolo Fox mentre venerdì e sabato ci sarà un pochino di agitazione nell’aria. Una buona notizia è che dal 29 Venere tornerà favorevole ma di allora attenzione alle polemiche o tensioni d’amore. Se avete un’attività legata ai contatti, alla creatività, potrete ricevere una buona notizia e non è escluso che i creativi abbiano già un bel progetto da sparare in vista di ottobre. Se state portando avanti trattative o compravendite, sarete più fortunati. In amore verificate le reali intenzioni di chi promette tanto.

State cercando di ricostruire una certa tranquillità a livello professionale ma non è facile. Se state lavorando ad un nuovo progetto non ci sono grandi garanzie; state sperimentando nuove alleanze, un nuovo ruolo, una diversa situazione dopo che da maggio qualcosa si è sbloccato, tutto questo comporta stress o quantomeno una visione del futuro un po’ offuscata. Il fine settimana dal punto di vista sentimentale sarà migliore, dare spazio a passioni vere. Anche i nuovi incontri sono molto favoriti.

Il fatto che la Luna si trovi nel vostro spazio zodiacale è un aspetto di forza, ecco perché questa è una settimana che vi trova vincitori. Si sbloccano questioni importanti con Giove favorevole e le giornate in arrivo potrebbero rivelarsi importanti secondo l’oroscopo Paolo Fox. E’ il momento di fare delle richieste e anche di agire entro ottobre. In amore il cielo invita tutti coloro che sono rimasti soli da tempo a mettersi in gioco; nelle coppie di lunga data si devono ridurre i dissensi anche su come andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox

In questo momento state affrontando problemi che non sono direttamente causati dalla vostra persona ma più che altro sono degli atteggiamenti di chi vi sta attorno, ecco perché nell’ambito del lavoro state aspettando che qualcuno vi dia notizie, oppure state cercando di farvi andare bene una situazione che per ora non è il massimo. In questo momento quello che conta è la vostra serenità. Un cielo che può farvi recuperare in amore se il vostro cuore è solo da tempo; cercate però di essere meno timidi.