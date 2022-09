Oroscopo Paolo Fox Giovedì 22 Settembre 2022: Pesci confuso

Ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 22 settembre 2022 per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torna il consueto appuntamento giornaliero con l’oroscopo Paolo Fox. Amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno nelle previsioni di uno degli astrologhi più amati. Di seguito le previsioni per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox

Sarà un periodo molto interessante per la vostra vita e di grande riscatto rispetto alla parte centrale dell’anno che è stata davvero pesante. Anche se siete costretti ad imporvi nuovi ritmi e a fare delle scelte che probabilmente mai avreste immaginato di fare. Siete vincenti per tutto il periodo. La Luna favorisce anche le questioni di carattere personale. Per quanto riguarda l’amore, una bella sensualità travolge le storie che nascono semplicemente per il desiderio di avventura.

La Luna oggi non è dalla parte del vostro segno secondo l’astrologo. Le questioni di carattere professionale, personale o di studio vanno analizzate con attenzione per cui non cadete in momenti di sconforto. Per quanto riguarda l’amore, c’è una pausa di riflessione e probabilmente in questo momento siete in dubbio su quello che dovete fare. Concentratevi sulle imprese importanti e lasciate stare le questioni che non danno il giusto valore al vostro lavoro.

E’ un periodo di rinnovamento. Oggi anche la Luna è favorevole, è un cielo che regala una grande capacità d’azione, una visione del futuro decisamente ottimista. Le responsabilità si raddoppiano, se la coppia è forte si può pensare ad un figlio, ad un cambio di casa. E’ tornata la voglia di investire nel futuro. Periodo movimentato per le questioni di carattere amoroso: le migliori combinazioni ci saranno a partire dal giorno 29. Attenzione al segno dei Pesci e dei Gemelli.

Questa settimana è partita in maniera molto confusa, lunedì e martedì una Luna in opposizione potrebbe avere determinato una grande stanchezza, momenti di grande disagio più che altro perché vi trovate in un settore nuovo oppure avete voglia di emergere nell’attività. Oggi non avete una grande capacità d’azione, più che altro siete talmente pieni di impegni da non riuscire ad avere il tempo di occuparvi delle cose che vi riguardano. La vita quotidiana può parte qualche complicazione nei rapporti che vanno avanti già da tempo.

Ancora un po’ di fatica fisica e da qualche tempo riuscire a fare tutto per voi è impossibile. Oggi Luna in opposizione, dovete ritornare alla pari: negli ultimi tempi avete aperto troppe situazioni e quindi ci sono delle incertezze, dei ritardi. Le proposte di cambiamento o miglioramento che arrivano non sono del tutto convincenti. In amore ci vuole una certa dose di pazienza per cercare di superare il periodo; l’astrologo si augura che anche il vostro partner ne abbia. Mantenere la calma è utile anche per evitare fastidi psicosomatici.

C’è confusione nella vostra vita probabilmente perché il lavoro o le preoccupazioni riguardanti la vita pratica tolgono sempre tempo all’amore; da diverse settimane Venere è in opposizione e questo significa che i sentimenti sono un po’ allo sbando oppure siete preoccupati per una persona di famiglia che non sta bene. Per fortuna c’è una buona novità, infatti dalla fine del mese Venere non sarà più contraria. Bisogna dare tempo al tempo.