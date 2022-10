Oroscopo Paolo Fox Domenica 23 Ottobre 2022: Capricorno sottotono

Non state vivendo un gran fine settimana. Un forte nervosismo è ancora nell’aria. Attenzione alle parole per evitare discussioni inutili, ci sono ancora disagi e preoccupazioni che vi causano tensioni.

Durante questo fine settimana potrebbe esserci qualche emozione da vivere, ma ci sono sempre Sole, Venere e Mercurio in opposizione che vi creano problemi in amore e nei rapporti interpersonali.

Venite da una giornata sottotono: vi sentite persi e avreste bisogno di qualcuno con cui confidarvi, a cui raccontare le vostre preoccupazioni e chiedere consigli. Attenzione a non discutere in famiglia.

Per voi si prospetta una fine settimana in cui potreste vivere delle belle emozioni che vi faranno stare bene con voi stessi e con gli altri. Bene così. Godetevi il momento

State vivendo un fine settimana all’insegna dell’amore soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno. Forse un’amicizia potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più.

La Luna nel corso delle prossime ore vi farà vivere nuove emozioni in amore. Questo vale anche se state pensando a una persona del passato: potete tentare un riavvicinamento proprio in questo fine settimana. Anche i single saranno favoriti: cercate di uscire di più, Venere vi darà una mano.

Sagittario

Giornata di recupero per voi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dedicatevi di più all’amore per stare con il partner, per riscoprire la passione. L’amore andrà ancora meglio il prossimo mese grazie all’influsso positivo di Venere.