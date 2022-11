Oroscopo Paolo Fox Sabato 26 Novembre 2022: Sagittario vincente

Godiamoci questa Luna in buon aspetto che oggi e domani riuscite a regalare una maggiore energia. Abbiamo scritto che questo è un anno in cui bisogna risolvere problemi e molti si sono ritrovati sia ad Agosto che agli inizi di Novembre a vivere dei piccoli tafferugli in coppia.

Cancro

Sapete come siete fatti, siete governati dalla Luna e quindi, come il pallido astro, soggetto ad alti e bassi anche per quanto riguarda l’umore. Visto che oggi la Luna è in opposizione non possiamo escludete che voi siate un po’ giù di corda o desiderosi di mettere in chiaro cose importanti, evidentemente avete desiderio anche di confrontarvi con una persona che non vi capisce molto bene ultimamente.