Binotto out, ci siamo! Inizia la rivoluzione a Maranello

Finalmente ci siamo (forse…)! Dopo indiscrezioni, fughe di notizie, smentite e comunicati, Mattia Binotto sarebbe davvero vicino all’addio dalla Ferrari. Il Team Principal della Scuderia in F1 dovrebbe annunciare a breve le sue dimissioni, concludendo la sua era a Maranello condita da tante aspettative, enormi speranze e cocenti delusioni.

Le prestazioni sportive della Ferrari nell’ultimo campionato di Formula 1 sono stati senza dubbio decisive per arrivare a questo finale. Nonostante un secondo posto in Classifica Piloti e in Classifica Costruttori, la stagione è da considerare negativa. Dopo una partenza sprint il popolo del Cavallino Rampante ha sognato in grande, con la prospettiva concreta di tornare alla vittoria dopo 14 anni di astinenza (2008 ultimo Mondiale Costruttori, 2007 con Raikkonen invece l’ultimo Mondiale Piloti). La seconda di metà stagione ha infranto invece ogni speranza: vettura in fase calante, strategie sbagliate, errori a ripetizione. Nelle ultime 10 gare, 8 hanno visto trionfare la Red Bull di Max Verstappen e comunque mai la Ferrari di Sainz o Leclerc.

A proposito di Leclerc, il rapporto tra il monegasco e Binotto sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, un altro dei motivi che hanno portato all’addio del Team Principal. Per il “Predestinato”, il futuro sembra portare a maggiori poteri all’interno del team, con l’obiettivo di tornare al vertice della F1 già nel 2023.