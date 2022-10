Ferrari sotto attacco hacker: diffuso online materiale sensibile

Sette GB di dati sono stati sottratti alla casa automobilistica Ferrari e diffusi online: questo l’esito dell’attacco ransomware che quest’oggi ha colpito la sede del Cavallino.

A essere stati sottratti sarebbero documenti interni, dati di riparazione e datasheet: a rivendicare l’attacco hacker è il gruppo RansomEXX. Un attacco diretto al cuore della struttura informatica Ferrari che rischia di compromettere la stabilità interna della casa.

Il metodo utilizzato per sottrarre il materiale sensibile dai database è quello del ransomware, uno strumento hacker che prima blocca l’intero sistema informatico e poi richiede un pagamento al malcapitato. In caso di mancato accordo economico, la minaccia è quella di pubblicare in rete i dati rubati, così come accaduto quest’oggi alla Ferrari.