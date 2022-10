Oroscopo Paolo Fox Sabato 29 Ottobre 2022: Capricorno stanco

Ariete Oggi la prudenza deve essere compagna fedele. Con Giove favorevole da molti mesi è probabile che voi abbiate ricevuto un nuovo incarico oppure sia in procinto di fare una scelta importante. Oggi e domani facile ci sia un piccolo alterco o magari una piccola delusione.

Toro Questo weekend è di netto recupero, non possiamo dimenticare però che ora ci sono alcune opposizioni planetarie che pesano e quindi tutti quelli che hanno un problema di lavoro o d’amore entro il 15 Novembre dovranno cercare di risolverlo. Ognuno ha la propria vita, pensiamo soprattutto ai separati che dovranno confrontarsi con un ex.

Gemelli La cosa buona è che nel corso di questa giornata di sabato non ci sarà più la Luna opposta, quindi abbiamo un miglioramento, almeno a livello planetario, in vista di domenica. Dovete ascoltare bene quello che le persone hanno da dirvi.

Cancro Abbiamo spiegato più volte che siete in una fase di recupero che proseguirà anche nel 2023; questo fine settimana pone qualche limita, quindi attenzione a non arrabbiarvi se ci sono delle persone contro di voi. Se c’è una cosa che detestate è essere giudicati da persone che non hanno il titolo per farlo.

Leone Siamo contenti di poter annunciare a tutti i nati del vostro segno un fine settimana più tranquillo; sabato e domenica sono giornate che sostengono le vostre idee anche se resta sempre un po’ di tensione sul lavoro. Se lavorate a stretto contatto con un socio o con un collega possono nascere perplessità, ancora di più se dovete stare ad ascoltare una persona che tenta di insegnarvi qualcosa, la vostra pazienza non è infinita.

Vergine Ci piace questa Luna in trigono in aspetto buono, è molto diversa questa fine del mese rispetto a inizio Ottobre. Ora abbiamo un cielo più vivace e una situazione di maggiore tranquillità. Se a inizio Ottobre c’è stata una crisi adesso si può risolvere, l’amore in questi giorni si risveglia e se dovete parlare con una persona che vi interessa sappiate che proprio sabato e domenica saranno giornate interessanti.

Bilancia Una pausa di riflessione può essere necessaria oggi e domani visto che la Luna è contraria, meglio cercare di capire bene cosa si pensa di un rapporto e se ci si crede ancora, un dubbio che per qualcuno è già presente addirittura dal mese di Maggio 2022.

Scorpione Fine settimana in crescita, oggi e domani la Luna sarà favorevole, tutto si può gestire meglio, alcuni problemi saranno accantonati e speriamo che l’amore, se siete soli da tempo, bussate alla vostra porta. Per migliorare le cose ci vuole la vostra buona volontà, le stelle non portano a domicilio un sentimento, ma quando abbiamo stelle favorevoli ci sono più possibilità di fare incontri importanti.

Sagittario Guardate al mese di Novembre con fiducia, perché arriverà presto il giorno in cui Venere sarà nel vostro segno zodiacale, in attesa di questo passaggio potete iniziare a fare i buoni progetti per il futuro. La situazione oggi che state vivendo non vi soddisfa in pieno, forse avete altre sfide in mente.

Capricorno Luna nel segno zodiacale invita a non disperdere le energie, cercate però ogni tanto di riposare, avete lavorato sodo nelle ultime due settimane o gli impegni sono stati molto stressanti. Tutto questo porterà ad un grande vantaggio e ad un’ulteriore vittoria nella primavera del prossimo anno, dovete concedervi anche uno stop, una tregua.

Acquario Il desiderio di rivoluzionare la vostra vita è presente già dall’estate di quest’anno. Non sempre si può fare ciò che si desidera, a volta bisogna scendere a patti con la realtà.