Oroscopo Paolo Fox Giovedì 3 Novembre 2022: Pesci intuitivo

Ariete Luna nel vostro segno indica recupero anche se ci sono tensioni da limitare, Questa giornata sembra stressante e nervosa perché avete a che fare con persone che non tollerate. Senza una sfida non siete al massimo di voi stessi.

Toro Rispetto a inizio settimana è un giovedì che funziona meglio e ci chiediamo cosa sia successo tra lunedì e mercoledì perché vi abbiamo visti stressati o nervosi o solo preoccupati per una questione di soldi. L’amore dovete viverlo senza preoccupazioni.

Gemelli Possiamo pensare che questa giornata sia sottotono, lo diciamo perché Luna insieme a Giove contrario non è il massimo e forse anche voi avrete voglia riflettere bene su quello che dovrete fare nel corso delle prossime settimane. Cercate di staccare la spina se sentite troppa tensione.

Cancro Pensiamo sia arrivato il momento di parlare, queste giornate hanno delle belle complicità astrali come quelle di Luna, Mercurio, Venere e Giove ma non bisogna dimenticare che Ottobre nella prima metà è stato pesante e quindi ora cercate di stare meglio.

Leone Per fortuna è passata la prima parte della settimana perché almeno dal punto di vista astrologico le giornate di martedì e mercoledì sono state pesanti. Se avete notato anche voi questa tensione e vi è capitato nel corso delle ultime 48 ore di vivere disagi, consigliamo di fare tutto con calma.

Vergine Avevamo parlato di un giovedì pesante o in cui alcuni nodi sarebbero arrivati al pettine, se una persona vi infastidisce o qualcuno cerca di limitare il vostro raggio di azione potrebbe saltare il vostro self control, la capacità di tenere tutto dentro.

Bilancia State vivendo un periodo particolare della vita e il fatto di non avere più Giove contrario per qualche settimana rappresenta un elemento di forza da sfruttare. Piuttosto che mettervi contro una persona cercate di accattivarvi la sua simpatia o impegnatevi a trovare soluzioni per andare avanti al meglio.

Scorpione Tra giovedì e venerdì nasce una bella intuizione e sarà più facile ritrovarsi coinvolti da una bella sensazione positiva. Ci auguriamo veramente che voi possiate sfruttare queste 48 ore in maniera attiva, per fare questo bisogna limitare gli stati d’animo aggressivi e cercare di evitare complicazioni interiori..

Sagittario Il cielo invita ad un minimo di prudenza e queste 48 ore non sono tanto bloccate dal punto di vista delle relazioni e degli impegni ma lo sono dal punto di vista fisico. In altre parole avete tante cose da fare ma poca energia, come se già al mattino foste stanchi.

Capricorno Pensiamo proprio che tra oggi e domani arriverà una bella risposta e ci sarà una buona soluzione in arrivo. Più ci avviciniamo al 2023 e meglio sarà, consigliamo addirittura di anticipare i tempi nelle prossime ore se state vivendo difficoltà in amore.

Acquario Non è stato facile tenere sotto controllo le tensioni tra lunedì e mercoledì, quindi invitiamo oggi a non complicarsi troppo la vita pensando a ciò che non va, bisogna essere ottimisti e pensare invece a tutto quello che funziona e che può essere ripreso per il futuro.