Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 31 Agosto 2022: Acquario distratto

Ariete Ancora Luna in opposizione, pare proprio che in questi giorni voi siate costretti a fare troppe spese, un danno da riparare e quindi i vostri pensieri versano quasi esclusivamente sulle questioni di carattere economico. Non escludiamo che ci sia stata una perdita di soldi e che in questi giorni dobbiate consultare un’assicurazione o un ente per avere rimborsi.

Toro Avevamo annunciato una parte centrale della settimana un po’ sottotono; in effetti il momento più teso ci sarà tra giovedì e venerdì. Quindi approfittiamo di questo mercoledì per mettere a posto tante cose rimaste in sospeso; qui bisogna capire cosa c’è di irrisolto anche in famiglia o in amore, perché Venere contraria potrebbe aver sospeso un rapporto sentimentale oppure in questo periodo è presente una conflittualità in famiglia.

Gemelli Luna favorevole, Giove attivo e Marte nel segno non è cosa da poco; questo sono delle giornate che comportano un impegno maggiore proprio per quanto riguarda il lavoro quindi riteniamo che tanti saranno impegnati in questioni di carattere pratico, oppure sono in attesa di una risposta che non arriva.

Cancro In questo mercoledì c’è una energia che va e viene mentre certamente giovedì sarà una giornata migliore. Avere questa Luna dissonante riporta alla Luce alcuni piccoli o grandi problemi che sono già stati vissuti nel corso degli ultimi mesi. Non problemi insormontabili ma la necessità di dover rivedere tutto e riprogrammare ogni cosa.

Leone Meglio essere molto cauti nei rapporti sentimentali e nei rapporti familiari; lo diciamo in anticipo perché in effetti le giornate un po’ più pesanti saranno quelle di giovedì e venerdì; ancora oggi mercoledì è possibile mettere in chiaro quello che non va. Per iniziare a vivere meglio bisogna seguire i consigli che Giove, in aspetto splendido, già da tempo sta offrendo alla vostra vita, ecco perché bisogna solo liberarsi di qualche fardello, aggiustare situazioni rimaste in sospeso.

Vergine Vorremmo farvi sfruttare la grande e buona dose di critica e forza mentale che possedete innata, proprio per risolvere un problema che vi angustia. Ricordate che che Settembre sarà un mese di grandi impegni, non solo perché Venere entra nel vostro segno zodiacale ma anche perché voi in prima persona vorrete cercare di chiarire alcune cose che non vanno.

Bilancia La Luna nel segno aiuta ad esprimere al meglio le proprie emozioni; a volte per paura di creare polemiche o timore di sollevare polveroni, di discute, cercate di superare i problemi ritardando confronti, e questo è sbagliato perché rimandare i problemi significa alla fine accumulare dubbi.

Scorpione Domani Luna si troverà nel vostro segno zodiacale quindi anticipiamo che giovedì e venerdì saranno giornate utili per vivere al meglio i sentimenti che ad Agosto potrebbero aver creato problemi ma a Settembre il mese sarà una guida per voi e vi guida verso un grande recupero. Ieri spesso avete messo alla prova le persone che conoscete e cercate in qualche modo di provocare la reazioni di chi tende a nascondersi dietro ad una maschera.

Sagittario Siete un segno che ama mettersi in gioco e non desidera passare inosservato, amate le innovazioni e detestate le situazioni bloccate. Alcuni progetti nati di recente devono essere approfonditi. Il periodo resta interessante, difficile che non ci sia qualcosa di più.

Capricorno Questa parte centrale della settimana è un pochino nervosa, poi domani si recupera. Oggi c’è ancora Luna dissonante e chi deve affrontare un discorso di lavoro, casa, famiglia deve stare attento a non scivolare su polemiche inutili.

Acquario Troppe distrazioni in questo periodo, attenti a non perdere documenti importanti, carte e così via; d’altronde uscite da un Agosto faticoso, avete talmente tante cose in mente che persino quando camminate finite per pensare ad altro; avete la testa tra le nuvole ma questo è normale per un segno di aria che è sempre alla ricerca di nuovi progetti e buoni propositi.