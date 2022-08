Attacco ucraino a Kherson, la guerra con la Russia vive ore pesanti

Giunta al giorno 188 di conflitto, la guerra tra Russia e Ucraina vive in queste ore momenti di grande tensione. L’Ucraina ha infatti portato avanti una grande controffensiva a Kherson dove è ora in corso uno scontro tra i due schieramenti. Le difese russe sono state sfondate in diverse zone dell’Ucraina meridionale.

Nel frattempo il consigliere capo dell’ufficio del Presidente Zelensky ha denunciato: “La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell’Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l’obiettivo di di deviarla verso il territorio temporaneamente occupato della Crimea e le regioni di Donetsk e Lugansk“. Il Ministro degli Esteri invoca invece un atteggiamento più rigido con la chiusura di tutte le porte alla Russia, invece del dialogo e dei viaggi degli ultimi giorni e settimane.