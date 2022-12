Oroscopo Paolo Fox Sabato 31 Dicembre 2022: Gemelli socievole

Ariete In questo ultimo giorno del 2022, in amore sarebbe meglio cambiare qualcosa. Il nuovo anno in arrivo vi aiuta a ripartire e fare chiarezza anche nei rapporti sentimentali. Incontri favoriti fino al prossimo 6 Gennaio.

Toro La prima settimana del nuovo anno sarà molto faticosa anche se in amore l’atmosfera torna finalmente serena. L’ultima sera dell’anno potrete trascorrerla in serenità con il vostro partner, magari organizzate qualcosa di romantico.

Gemelli Il quadro astrale è interessante per i single secondo le stelle. In questa serata potrebbe anche esserci un incontro interessante, di quelli che cambiano la vita. Le emozioni non mancheranno mai per i nati sotto questo segno.

Cancro Questo è un cielo molto interessante per le coppie, non potete escludere un nuovo progetto interessante da fare e vivere insieme nei prossimi mesi. Sul posto di lavoro arriva una riconferma importante.

Leone In amore il partner sembra essere distante, il consiglio nostro è quello di essere chiari perché solo così i nodi arriveranno al pettine. Sul posto di lavoro non dovete avere vergogna a chiedere qualche aiuto se ne avete necessità.

Vergine Questo cielo è molto interessante per chi è single, perché quindi non iniziate a guardarvi attorno? Proprio questa sera un’amicizia potrebbe a sorpresa trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro cercate di riposare.

Bilancia In amore se avete al vostro fianco la persona giusta potreste anche pensare di mettere in cantiere un progetto importante. Pensiamo in particolare a chi vuole andare a convivere oppure avere figli.

Scorpione I sentimenti in questo fine anno tornano protagonisti e potrete vivere finalmente emozioni importanti con la persona che amate o con la persona che avete vicino, anche se conosciuta solo da poco.

Sagittario Oggi avete paura di restare soli. La condizione ideale sarebbe quella di poter contare su collaboratori e soci che sono anche amici. Avete bisogno di un punto di riferimento sul quale contare per sentirvi tranquilli.

Capricorno Avete grandi obiettivi da realizzare, l’inizio del nuovo anno vi spinge a fare di più. Potrebbero esserci progetti del passato che vale la pena rivalutare. Siete in fase di recupero.

Acquario In alcuni casi è importante essere sicuri e decisi. In questo momento i nati sotto questo segno hanno difficoltà a capire quali sono le scelte migliori da prendere per il benessere futuro. Alcuni di voi fanno fatica ad andare avanti dopo qualche delusione.