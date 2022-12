I ricambi auto usati sono sicuri?

Le auto non sono eterne e la possibilità di trovarsi a fare i conti con una riparazione è un qualcosa a cui tutti i proprietari sono abituati.

I costi, se ci affidiamo solo a ricambi ufficiali commercializzati dalle aziende automobilistiche, diventano troppo difficili da sostenere alla lunga, soprattutto se guidiamo una macchina economica.

I ricambi usati garantiti rappresentano un’ottima alternativa, non solo perché più economici, ma anche perché più sostenibili, come i ricambi usati su Ovoko. Vediamo insieme i motivi per i quali conviene acquistarli.

Discarica non significa spazzatura

Molti dei ricambi che possiamo recuperare per le nostre auto sarebbero finiti in discarica. Questo perché una volta che una macchina non funziona più viene portata da un rottamatore, che, a sua volta, fa il veicolo a pezzi per la discarica.

Ma il rottamatore fa anche un altro lavoro: facendo a pezzi l’auto sa quali parti sono state danneggiate e quali sono ancora disponibili per essere riutilizzate. Tutte parti che sono perfettamente idonee a svolgere lo stesso lavoro dei pezzi di ricambio ufficiali OEM (Original Equipement Manufacturer, ovvero Produttore di ricambi ufficiali).

Non lasciamoci, infatti, prendere in giro dalle parole! Quando si butta via una macchina sono fin troppe le componenti che potrebbero nuovamente avere una vita e che invece finiscono nel macero.

Per questo comprare ricambi usati è sia un investimento economico, perché costano di meno, sia una scelta che fa bene al pianeta.

Le garanzie

Molti pensano di non avere sicurezze quando comprano ricambi usati. Ma anche questa è una falsa notizia. Infatti, i ricambi usati vengono sempre testati prima di essere commercializzati e i venditori offrono delle garanzie molto interessanti.

Talvolta non sono identiche a quelle dei produttori ufficiali, ma allo stesso tempo sono maggiori di tanti altri pezzi non ufficiali che si acquistano nell’Aftermarket e che hanno meno probabilità di quelli usati di funzionare a dovere perché mancano di alcune licenze.

I ricambi usati, infatti, sono più sicuri, perché spesso sono quelli di fabbrica, oppure prodotti OEM. Comprarli conviene sempre.

Vantaggi economici

Abbiamo già visto che i vantaggi sono economici. I pezzi costano meno di quelli ufficiali OEM e talvolta costano meno anche di quelli presenti nell’Aftermarket, pur essendo più sicuri.

Il risparmio è, quindi, doppio. Ma è anche triplo se si pensa che la vita dei ricambi usati e garantiti è superiore a quella di altri pezzi non ufficiali.

In più, con l’inflazione alle stelle e il rincaro della vita, spendere meno per avere di più non è solo un capriccio dei parsimoniosi, ma un modello a cui puntare per risparmiare denaro per altre spese importanti: da quelle alimentari a quelle mediche, dalla benzina a tutto quello di cui hai estrema necessità.

Pexels.com

Vantaggi ambientali

Un altro vantaggio è quello ambientale. Se alleggerire le discariche fa bene a noi, al territorio in cui si trovano e all’ambiente in generale, il risparmio ambientale si misura anche su altri fattori. La produzione dei ricambi ufficiali è, infatti, tutta estera. E proviene, per la maggior parte, dall’Estremo Oriente.

Questo significa che per trasportarla servono grandi navi cargo molto inquinanti. Acquistare ricambi usati permette di risparmiare anche da questo punto di vista e il bilancio è tutto positivo.

Non comprare in altri mercati significa anche investire nell’economia locale. Un grande punto a favore delle aziende del territorio che puntano sul riciclo e sul riutilizzo, che è un fattore oggi più importante che mai.

Quindi, se la domanda è se i ricambi sono sicuri, la risposta è più che affermativa: la garanzia dei ricambi e la buona reputazione dei venditori è un incentivo ad acquistarli.

Se la domanda è: convengono? Non ci sono dubbi che il risparmio è assicurato e che il rapporto qualità prezzo sia molto più buono rispetto a tanti altri pezzi non ufficiali presenti sul mercato.

In più, abbiamo visto che convengono dal punto di vista ambientale sia per quanto riguarda l’alleggerimento delle discariche, sia per il risparmio dell’inquinamento da carburante delle grandi navi cargo.

E poi i pezzi di ricambio aiutano l’economia del territorio, mentre quelli ufficiali sono prodotti altrove, molto lontano, e qui solamente trasportati per essere portati al cliente.

Insomma, l’acquisto di componenti usate per la tua auto è un incentivo a risparmiare per una qualità maggiore. Non si può volere di più!