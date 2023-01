Oroscopo Paolo Fox Venerdì 6 Gennaio 2023: Ariete carico

Ariete Grazie a questi giorni di festa avete ricaricato le batterie e ora siete pronti a spingere sull’acceleratore. Sul lavoro, così come in amore, dovete sforzarvi per essere confermati ed evitare di essere rimpiazzati da qualche “terzo incomodo”.

Toro Finalmente i problemi che vi portavate dietro dal 2022 sono superati. Sul lavoro il vostro carisma può spingere i vostri colleghi a collaborare e ad abbracciare le vostre idee. In amore se c’è una persona che vi fa la corte, dategli una chance.

Gemelli Nella vita siete chiamati a scegliere, non potete ottenere tutto e subito né esagerare con le richieste. Dovete inoltre accettare il fatto che qualcuno la pensi diversamente da voi. In amore i dubbi vi tormentano. Che fare? Soprattutto capite chi volete frequentare, non potete tenere il piede in due scarpe.

Cancro Inutile essere polemici o pretendere la luna. Cercate di capire da che parte andare. Serve concretezza e saggezza. Ve lo chiede anche vi ci circonda o i vostri capi. In amore, cercate la complicità e il divertimento. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti e osate.

Leone Quest’anno è stato molto impegnativo perché avete tanti progetti da portare avanti. Dovete sapervi organizzare con calma e darvi delle priorità. In amore i litigi non mancano, ma potreste anche conquistare una persona speciale.

Vergine Avete un ottimismo fuori dal comune. Potete quindi davvero fare tutto bene: continuate su questa strada, i vostri responsabili sul lavoro apprezzano. In amore avete un fascino straordinario. Potete ottenere e fare grandi conquiste.

Bilancia Non sempre la vita più semplice è quella più efficace. A volte bisogna soffrire e passare per le vie più tortuose. Studiate e impegnatevi, le soddisfazioni saranno molto grandi. In amore, temete dei tradimenti: dovete sondare il terreno e avere il coraggio di scoprire la verità.

Scorpione Ci sono tante nuove amicizie che stravolgeranno la vostra quotidianità. Per il nuovo anno avete tanti obiettivi e impegni da portare a termine. Allontanate chi non vi entusiasma o vi fa soffrire, non ne avete bisogno.

Sagittario Avete grande affidabilità e serenità, come non vi capitava da tempo. Agli occhi di colleghi e superiori siete diventati insostituibili. Potete ottenere una promozione che vi mancava e desideravate da tempo. In amore tante persone vi cercano, ma voi siete diffidenti.

Capricorno Amate le sfide e in questo inizio del nuovo anno ne avete parecchie. Sul lavoro è arrivato il momento di affrontare nuovi impegni. Non sarà facile superare tutti gli ostacoli. In amore, le cose vanno splendidamente.

Acquario Avete tanti progetti da portare avanti. Cercate di concludere quelli che avete aperto prima di iniziarne di nuovi. Attenti però alla concorrenza e a chi potrebbe fare di tutto pur di superarvi o mettervi il bastone fra le ruote.