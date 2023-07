Oroscopo Paolo Fox Domenica 16 Luglio 2023: Toro determinato

Ariete Affinché le tue idee siano veramente accettate dagli altri, devono tenere conto delle loro esigenze, non solo dei tuoi interessi personali. Hai tutto sotto controllo nella tua professione e gli obiettivi vengono raggiunti come previsto. Anche le avversità erano previste, quindi non ti danneggeranno.

Toro Se ti impegni davvero, puoi raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato. Ora hai l’opportunità di incanalare il futuro con poco sforzo. Ora non sei per troppe profondità, concentrati sulla risoluzione dei problemi più importanti e lascia le domande filosofiche per dopo che ti ritarderebbero ora.

Gemelli Dentro di te battono ricordi che non dovrebbero svegliarsi in questo momento. Se non puoi evitarlo, ti ritroverai con complicazioni in campo sentimentale. Gioca con molta flessibilità quando negozi con i tuoi superiori, ma non abbassare troppo l’asticella, meriti molto di più di quello che hai ora.

Cancro Presta attenzione al tuo partner in un caso importante legato al lavoro. Riesce a vedere le cose da una prospettiva che ti sfugge perché sei molto coinvolto. Per trovare una via d’uscita a quei problemi mai risolti, bisogna cercare nuovi approcci, ribaltare le domande che ora non hanno risposta.

Leone Oggi otterrai ciò di cui hai bisogno con pochissimo sforzo, ma puoi perderlo con la stessa facilità con cui l’hai ottenuto. Prestare attenzione a possibili furti. Fai una bella pausa al lavoro, o se non puoi, almeno rallenta un po’, perché il tuo corpo sta seriamente iniziando a notare che non te ne prendi cura quanto dovresti.

Vergine Non sai molto bene perché hai fatto qualcosa di cui ti penti, ma prima di scoprirlo chiedi perdono a coloro a cui hai fatto del male. Le notizie ti arrivano da una persona lontana nello spazio, ma molto vicina al tuo cuore. Sarai sorpreso, ma presto lo assimilerai come molto positivo. Il tempo non si ferma, anche se è quello che preferiresti.

Bilancia Hai lavorato duramente nelle ultime settimane e ora ricevi il premio che tanto desideravi. Questo ti dimostra che se lavori sodo, puoi ottenere tutto ciò che desideri. Rifletti quanto serve sul tipo di vita che conduci e arriverai alla conclusione che le routine sono il tuo principale nemico.

Scorpione Le tue relazioni amorose non stanno attraversando un buon momento. Soprattutto se non hai un partner, passerai molto tempo senza buone possibilità di trovarne uno. Cerca gli aspetti positivi delle cose, c’è sempre qualcosa a cui puoi aggrapparti. Rimanere in un atteggiamento negativo non farà nulla per tirarti su di morale.

Sagittario Questa domenica dovreste essere aperti mentalmente e conoscere nuove persone, avete bisogno di allargare la vostra cerchia di conoscenze, che potrebbe servirvi anche per ritrovare una certa serenità persa nell’ultimo periodo. Lasciatevi andare alle emozioni ed impegnatevi in qualcosa che vi rilassa e vi da pace.

Capricorno Dovrete dare maggiore stabilità al vostro partner, magari mettendo le basi per un progetto da compiere insieme nel prossimo futuro, non si può sempre rimandare. La fiducia e il supporto reciproco faranno il resto e vedrete che riscoppierà anche la passione.

Acquario Potreste sentire la necessità di libertà e indipendenza nella relazione di coppia. Se un rapporto vi va ormai stretto dovreste parlarne con la persona che avete accanto e trovare una soluzione definitiva, è da un bel pò di tempo che insieme non siete felici.