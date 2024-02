Oroscopo Paolo Fox domenica 18 Febbraio 2024: Vergine sottotono

Ariete Durante la giornata di domenica molti di voi riveleranno i loro sentimenti: avrete una maggiore energie per la sfera amorosa, cosa che è mancata completamente lo scorso anno.

Toro Non pensate più al passato. In questi giorni vi sentite un po’ insoddisfatti grazie a una piccola crisi; anche chi sta vivendo una fase positiva potrebbe pensare di volersi dedicare di più alla famiglia e rimanere di più a casa.

Gemelli Previsto un calo di umore per voi, troppi impegni o troppi pensieri. Periodo particolare per chi ha avuto difficoltà sul lavoro. Sarà un periodo difficile anche per chi deve rivedere alcune scelte a livello aziendale.

Cancro Fine settimana a gonfie vele per quanto riguarda l’amore. Chi non è innamorato potrebbe diventarlo presto e chi invece lo è potrebbe vivere di nuovo momenti di passione. Il fine settimana sarà utile anche per chi ha avuto problemi di lavoro.

Leone Qualcuno di voi potrebbe voler stare da solo per non avere cattive compagnie. I cuori solitari non hanno intenzione di innamorarsi, ma entro la fine del mese di marzo alcuni potrebbe cambiare idea.

Vergine State vivendo un fine settimana sottotono. Qualcuno sarà agitato o avrà voglia di attaccare briga. Se siete in crisi sull’amore le stelle consigliano di pazientare e aspettare che tutto si aggiusti da sè.

Bilancia Se dovete discutere con un familiare di questioni importanti, fatelo al più presto. I prossimi giorni saranno cruciali per chi lavora autonomamente. Entro la metà del mese di marzo in arrivo belle soddisfazioni.

Scorpione In questo periodo le stelle vi sorridono, siete anche un buon riferimento per chi vi circonda. Molti di voi sono forti, ma i problemi e gli impegni che avete sono molti e tendono a tediarvi. Ora siete capaci di potenziare i riferimenti in amore e amicizia.

Sagittario I prossimi giorni starete a guardare. Magari qualcuno vi ha deluso o un progetto che avevate in cantiere salterà. Per le prossime ore prudenza quindi nelle relazioni con gli altri.

Capricorno Il fine settimana che state vivendo sarà per voi interessante. Coloro che avevano vissuto un periodo di crisi al lavoro, adesso sono più convinti di ciò che fanno. Attenti a qualche fastidio che potrebbe insorgere nel corso della giornata.

Acquario Chi ha un’attività in proprio non dovrà isolarsi: nel corso delle prossime ore ci saranno tanti gratificazioni. Ma tenete presente che è ancora un momento delicato per le questioni di soldi o legali. Favoriti gli incontri.