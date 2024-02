Asl Salerno: 100€ l’ora ai medici per le prestazioni aggiuntive

di Rita Milione

Con una nota dell’Ufficio personale, su impulso del direttore generale, Gennaro Sosto, l’Asl – come riporta La Città – ha dato il via libera definitivo al riconoscimento della quota oraria di 100 euro per le prestazioni aggiuntive svolte dai medici in Pronto soccorso con decorrenza retroattiva al 1 dicembre 2023.

L’accordo riguarda solo gli ospedali di competenza dell’Asl e, dunque, per il momento non interessa l’Azienda universitaria ospedaliera, nelle cui competenze rientra il “Ruggi”.