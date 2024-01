Oroscopo Paolo Fox domenica 21 Gennaio 2024: Ariete incerto

Ariete La fase di incertezza che avete vissuto nelle scorse ore è ancora in corso. Per buona pace di chi vi sta intorno, nel corso della giornata sarete ancora più puntigliosi e pignoli del solito.

Toro Dopo un periodo di rivoluzioni (anche importanti), vi state “assestando”. Cercate di trovare qualche diversivo col vostro amore che rischia di far scoppiare qualche problema.

Gemelli Quello che state vivendo è sicuramente un periodo migliore rispetto a quello vissuto agli inizi del mese, le poche situazioni di contrasto sono vissute con maggiore consapevolezza.

Cancro L’emozione della trasgressione o della “complicazione” ad ogni costo potrebbe finire per prendervi la mano nel corso delle prossime ore di questo gennaio. Avete bisogno di capire quanto sia importante un amore.

Leone In queste ore di gennaio ci sono segnali di possibile ripresa del dialogo e vanno rispettati. Attenzione alle cotte. Le giornate vincenti sono state in particolare quelle appena messe alle spalle.

Vergine Entro la fine del mese potrebbe arrivare una conferma, un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più! Non escludere la possibilità di un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, trasferimenti di ufficio, cambiamenti in corso.

Bilancia Continua il transito di Venere favorevole per il vostro segno. Eventuali situazioni critiche, polemiche andrebbero chiarite al più tardi entro gli inizi del mese di febbraio. Basta posticipare.

Scorpione State cercando di ritrovare un punto di riferimento, qualche certezza in più rispetto al passato. Qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante e profondo se il cuore è solo da tempo. La situazione in casa migliora e le giornate più valide per tentare nuove strade d’amore sono quelle del fine settimana.

Sagittario State vivendo una settimana con Venere nel segno, un evento da sfruttare visto che porta passionalità! Una speciale menzione va fatta per la voglia di amare che è più forte in certe giornate della settimana.

Capricorno Poche settimane ancora e Venere sarà nel vostro segno. Non sempre gli altri per quanto comprensivi capiscono fino in fondo quello che vi succede dentro. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese di gennaio sarà possibile ricevere un premio importante.

Acquario Una carica di fascino notevole aiuta anche i single: guardatevi intorno con fiducia e tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo giusto per cercare di programmare gli eventi che porteranno a grandi azioni entro la fine di maggio.