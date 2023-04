Oroscopo Paolo Fox Domenica 23 Aprile 2023: Cancro soddisfatto

Ariete In amore sarebbe meglio cercare di essere più intraprendenti, buttatevi senza troppe remore. Sul lavoro, invece, bisogna portare a termine gli impegni presi. Ultimamente non tutto sta andando per il verso giusto, ma saprete trovare una soluzione alle questioni che vi attanagliano.

Toro In amore ci vuole più impegno per portare avanti la relazione. Sul lavoro non fatevi prendere da troppe ansie ma cercate di vivere più serenamente.

Gemelli In amore c’è una bellissima atmosfera e tante voglia di fare. Avrete ottime opportunità di successo e di carriera. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza, invece, per raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete posti. Ma ce la farete.

Cancro In amore sono tante le soddisfazioni che arriveranno in queste giornate. Magari avete incontrato l’anima gemella, o un amore di lunga data ha trovato conferma. Sul lavoro contate solo su voi stessi. Dovete anzi forse guardarvi intorno rispetto a chi vi circonda, perché non sempre è sincero.

Leone In amore le giornate a venire saranno un po’ difficili ma niente paura, se siete in una relazione stabile non c’è niente da temere. Sul lavoro se ci sono problemi cercate di farvi aiutare da un professionista.

Vergine È arrivato il momento di cogliere l’attimo in amore. Sul lavoro, invece, attenzione perché potreste essere un po’ troppo distratti. Qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma presto troverete soluzioni ai problemi che vi attanagliano.

Bilancia Bisogna metterci tanto impegno nelle relazioni ma ne vale sempre la pena con la persona giusta. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo problema da risolvere. Saprete ottenere il massimo dalle situazioni che vi si presenteranno.

Scorpione Ci vuole un po’ di pazienza perché questo è un momento un po’ difficile per l’amore. Sul lavoro sarete premiati per i vostri sforzi.

Sagittario In amore potrete vivere emozioni forti e ottenere un vostro desiderio. Sul lavoro è forse giunta l’ora di buttarvi in nuove avventure. Valutate prima con calma pro e contro, non siate frettolosi.

Capricorno In amore sarete un po’ più fortunati del solito quindi approfittatene. Sul lavoro usate la vostra energia positiva per fare qualcosa di buono e costruttivo. Saprete ottenere davvero grandi cose.

Acquario Attenzione ai battibecchi d’amore. Sul lavoro, invece, ci vuole grande impegno per ottenere soddisfazioni. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, siate superiori.