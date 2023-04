Salerno: ritrovato il cadavere di un giovane

di Attilio Senatore

A Salerno un drammatico ritrovamento. Questa mattina – come riporta LaCittà.it – nei pressi di Piazza della Libertà ritrovato il cadavere di un uomo nello specchio d’acqua antistante lo slargo nel centro del capoluogo.

Il ritrovamento del corpo

Sul posto i volontari della Croce Bianca e i militari della Capitaneria di Porto che stanno eseguendo le operazioni di recupero del corpo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un giovane fra i 30 e i 40 anni, straniero. Era in possesso dei documenti e, in base ai primi rilievi, non presenterebbe segni di violenza sul corpo.