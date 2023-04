Salerno: grande riconoscimento per la pizza di Vincenzo Mansi

di Attilio Senatore

Si è svolta la 30esima edizione del Campionato Mondiale della Pizza, con oltre 700 concorrenti pizzaioli provenienti da 52 Paesi del mondo che hanno affollato il Palaverdi delle Fiere di Parma, dal 18 al 20 aprile. Durante la tre giorni di gare, i maestri della pizza si sono sfidati in oltre 1000 gare: in particolare, a spuntarla, nelle 930 gare di cottura (Pizza Classica, Pizza senza glutine, Pizza Napoletana STG, Pizza in Teglia, Pizza in Pala), anche il pizzaiolo salernitano Vincenzo Mansi, che – come riporta salernotoday.it – si è classificato primo per la Pizza napoletana STG.

Le parole di Mansi

“Ho vinto il campionato mondiale della pizza a Parma, nella Categoria STG pizza napoletana – conferma il maestro pizzaiolo – Grazie a mamma e papà che hanno sempre creduto in me fin da piccolo. Questo è stato fondamentale per me nella crescita: ti formi più sicuro quando sai che le persone che ti amano credono fermamente in te.”