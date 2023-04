Giornata della Terra: oggi si celebra il pianeta intero

di Antonio Jr. Orrico

Nella Giornata della Terra, che si celebra oggi, è importante ricordare gli sprechi fatti. Circa 1,5 milioni di ettari di cibo sono persi

Una giornata importantissima per non dimenticare qual è la fonte della nostra vita. L’appello, soprattutto nella Giornata della Terra, risuona più forte che mai. Bisogna investire sul nostro pianeta, e bisogna farlo nel minor tempo possibile. Questo il tema della giornata, che ormai è diventata una tradizione che ricorre, dal 1970, ogni 22 Aprile di ogni anno. Una giornata che, in questi tempi, assume un significato fondamentale.

Infatti proprio quest’anno, la Giornata della Terra ha richiamato l’attenzione del mondo sulla necessità di conservare le risorse naturali e promuovere la salvaguardia del pianeta ora anche contro la crisi climatica. Earthday.org, il movimento globale che organizza la Giornata della Terra e recluta i movimenti ambientalisti in tutto il mondo, punta a coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini che ormai partecipano ogni anno a questa manifestazione affinché ciascuno faccia la propria parte perché “tutti siamo responsabili“.

A ricordarcelo, naturalmente, è anche la Giornata del sovrasfruttamento delle risorse naturali, che ogni anno anticipa a dimostrazione che il nostro stile di vita fa esaurire sempre prima quanto la Terra può produrre. L’Unicef ha ricordato che la Giornata della Terra non è solo una lieta ricorrenza, quanto piuttosto un’occasione per ricordare la sofferenza di tantissimi bambini nel mondo. Infatti, circa un miliardo è ad altissimo rischio per gli impatti della crisi climatica.

Inquinamento, scarsità d’acqua ed eventi metereologici estremi sempre più diffusi e frequenti stanno minacciando un’intera generazione di bambini e adolescenti.