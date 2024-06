Oroscopo Paolo Fox domenica 23 Giugno 2024: Cancro prudente

Ariete Alcune storie d’amore in queste ore di giugno 2024 potrebbero nascere all’improvviso. Attenzione però: non è il momento giusto per gli azzardi. Alcuni di voi potrebbero avere o subire atteggiamenti troppo intransigenti sul lavoro.

Toro In arrivo giornate favorevoli per molti di voi, i nuovi rapporti possono decollare finalmente! Lavoro? È necessario valutare tutte le proposte per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Gemelli Non dovete essere contrari ai cambiamenti. Le opportunità sul lavoro vanno valutate caso per caso. Per quanto riguarda l’amore, si prospetta una giornata interessante. C’è poco da fare o da concludere per quanto riguarda il lavoro quindi calma e sangue freddo.

Cancro Fine settimana d’amore che raccomanda prudenza per molti dei nati sotto questo segno. Nel corso delle prossime ore andrà cambiata una determinata relazione lavorativa. La giornata di oggi, 23 giugno, sarà molto promettente per quanto riguarda un incontro sentimentale.

Leone Molti di voi potrebbero avere il dente avvelenato con qualcuno, lasciarsi andare è la cosa migliore da fare in questi casi. Previsto del recupero di fiducia sul lavoro. Oggi il partner giusto potrà decidere di fare un’importante dichiarazione.

Vergine Molti di voi dovranno ripartire senza più polemiche, in particolare in amore. Il consiglio è quello di seguire l’intuito e di non sottovalutare le proposte di lavoro. Da inizio giugno state recuperando diverso terreno in amore. L’unico lato incerto è quello finanziario.

Bilancia Molti di voi nel corso delle prossime ore di questo giugno 2024 potrebbero dover affrontare determinate polemiche di coppia. Colpa anche di tanti impegni in contemporanea. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che non si riesca a trovare un punto comune.

Scorpione Se dovete discutere con il partner è meglio farlo con razionalità e calma. Cielo favorevole per il lavoro fino alla metà di luglio. Durante la giornata di oggi non dovete aver paura di dire tutta la verità. Bisogna sempre mettersi in gioco.

Sagittario Incontri favoriti durante questa giornata di giugno. Dovete allontanarvi dalle preoccupazioni del quotidiano. Dovete sapere che Venere tornerà favorevole dall’11 luglio. Tenete duro ancora per un po’.

Capricorno Avete Sole e Luna in opposizione e siate anche un po’ insofferenti. C’è chi soffre ancora di una separazione passata. Vi sentirete un po’ nervosi anche oggi, domenica. Non dovete prendere tutto di petto. Calma.

Acquario Ci sono dei miglioramenti in amore. Non conviene essere troppo intransigenti sul lavoro. La giornata di oggi sarà adatta per parlare chiaro con il partner dato che la Luna sarà nel segno. Non mancheranno le occasioni per ottenere qualcosa di più. Coraggio!