Oroscopo Paolo Fox domenica 26 Novembre 2023: Ariete sottotono

Ariete Siete reduci da una giornata sottotono. Negli ultimi giorni sul lavoro avete avuto soddisfazioni per metà e non sapete più come migliorare le cose, soprattutto se lavorate in proprio. Cercate di fare mente locale.

Toro Durante le prossime ore sarete stanchi dopo le fatiche della settimana e della giornata di sabato. Venere è favorevole e presto incontrerà anche i favori di Giove e Saturno.

Gemelli Nel corso di questo fine settimana avrete un cielo di liberazione. Puntate al futuro perché grandi novità ci saranno dal mese di dicembre. Molti faranno programmi a lunga scadenza.

Cancro Nel corso delle prossime ore di questo weekend di fine novembre sarete un po’ irascibili a causa della Luna in opposizione. Dovete fare scelte di lavoro ma siete sotto pressione.

Leone È arrivato il momento di mettere da parte la pigrizia. Bisogna agire. Situazione stimolante per i nuovi incontri. Coraggio.

Vergine La Luna che vi accompagna per tutto il fine settimana: finalmente non avete nessun tipo di preoccupazione a cui far fronte. Godetevi la giornata in santa pace.

Bilancia Dovete evitare qualsiasi tipo di complicazione dal momento che nel corso di questo fine settimana vi sentirete stanchi o nervosi. Le coppie a rischio devono evitare le competizioni intestine. Non servono a nulla.

Scorpione Per voi è previsto un ottimo cielo ma dovete comunque lasciare arrabbiature e tensione e pensare solo alle cose belle. Approfittate di questo weekend per parlare di questioni amorose irrisolte.

Sagittario Il vostro sarà un fine settimana di recupero e Venere sarà nel vostro segno ancora per qualche ora. I più grandi otterranno conferme, qualcuno potrebbe voler fare un passo importante nelle coppie. Possibilità di vivere emozioni particolari.

Capricorno È arrivato il momento di fare dei tagli netti perché in genere vi trascinate dietro troppe cose. Stringete i denti se in amore avete vissuto delle perplessità. Rapporti nuovi protetti in queste ore con Venere nel segno.

Acquario Marte dissonante vi porta nervosismo e forse stanchezza. E’ un periodo di agitazione ma in fondo è anche uno stimolo ad andare avanti meglio. I cuori solitari entro la giornata potrebbero vivere una bella emozione.