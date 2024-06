Oroscopo Paolo Fox domenica 30 Giugno 2024: Gemelli, l’amore torna al centro.

Vitalità nel segno grazie alla luna. In amore valuta la validità di un rapporto. Non manca il coraggio di cambiare.

Datti da fare e vedi gente per rallegrare la giornata. Disponibilità in amore: sei pronto a vivere qualcosa di nuovo.

Divertiti, non pensare ai problemi. Se intendi viaggiare e parlare di affari è il momento giusto. L’amore torna al centro.

Oggi un calo fisico, ma in generale sei in un periodo di buon recupero.

Bella notizia in arrivo: avanzamenti e miglioramenti dal punto di vista economico. Abbi pazienza in amore.

Occhio alle spese! Pensa più a te stesso e stai in compagnia di chi ti rilassa. In amore un’avventura che può divertire.

Possibili conflitti in amore, ma non prendere decisioni affrettate. Tensione a lavoro e nella vita pratica. Un po’ di demotivazione.

Scorpione

Di nuovo in corsa per qualcosa di nuovo: giorni validi per amicizia e amore. Farai incontri piacevoli.