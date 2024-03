Oroscopo Paolo Fox domenica 31 marzo 2024: Sagittario nervoso

Ariete Durante questo weekend meglio tenere i nervi sotto controllo. I litigi potrebbero essere dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è un progetto da portare avanti, è il momento giusto per cercare di ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Toro Nel corso di questo weekend ci sarà una netta ripresa a livello fisico. Per quanto riguarda il lavoro, dovete avere pazienza e prudenza per ottenere il successo al quale aspirate da tempo. Tanto tempo.

Gemelli In queste ore di fine marzo siete abbastanza sotto pressione per i tanti, troppi, impegni lavorativi. Il fine settimana che parte a breve potrebbe risultare importante dal punto di vista lavorativo.

Cancro Questo fine settimana è ricco di appuntamenti lavorativi per molti di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, non si tratta di un periodo felice, guardate però avanti con fiducia. Il brutto tempo presto passerà e tornerete a sorridere.

Leone Il vostro potrebbe essere un fine settimana importante per i sentimenti, in particolare per le donne che sono alla ricerca dell’amore. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Vergine Dopo qualche giorno di difficoltà siete in netta ripresa, almeno dal punto di vista fisico. Mettetevi in gioco fino in fondo per cogliere i frutti sperati.

Bilancia Per quanto riguarda i sentimenti la situazione è abbastanza tranquilla in queste ore di fine marzo. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di marzo, potreste avere importanti opportunità di crescita professionale.

Scorpione Urano in queste ore è in opposizione ma non temete: non tutto andrà per il verso sbagliato nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi potrebbero sfruttare questo periodo per cambiare.

Sagittario Siete troppo nervosi: cercate di mantenere la calma nel corso di questa giornata di fine marzo. Il consiglio è quello di rimanere tranquilli e di agire con calma, riflettendo attentamente sul da farsi. Ponderate ogni mossa.

Capricorno Siete una persona che prende molto seriamente i rapporti personali, umani e sentimentali. In amore siete sempre molto decisi e determinati e cercate sempre di soddisfare le richieste del vostro partner. Bene così, ma non esagerate.

Acquario È il momento di portare avanti le conoscenze fatte nelle scorse settimane di questo marzo. Potreste instaurare un rapporto nuovo che vi aiuterà a crescere a livello sentimentale. Vi farà crescere e migliorare. Ma tutto dipenderà da voi.