Oroscopo Paolo Fox domenica 8 Ottobre 2023: Cancro sottotono

Ariete Nel corso delle prossime ore riuscirete ad ottenere dei risultati migliori rispetto ai giorni precedenti e riuscirete anche a sbloccare qualche situazione e a ricevere qualche buona notizia. Previsti dei chiarimenti in amore.

Toro Fine settimana importante per il lavoro dal momento che potreste avere delle novità importanti. Alcuni problemi potranno essere superati nei prossimi mesi per cui cercate di non scoraggiarvi. Tenete duro.

Gemelli Per quanto riguarda il lavoro, avete due pianeti importanti (Marte e Sole) dalla vostra parte: vi aiuteranno a superare dei problemi che potrebbero nascere a breve.

Cancro Fine settimana un po’ in calo, sottotono. Cercate di fare attenzione sul lavoro. Potrebbero esserci dei conflitti anche a livello sentimentale, ma si tratta di una crisi passeggera. Cercate di restare calmi.

Leone Fine settimana leggermente sottotono per quanto riguarda i sentimenti dal momento che voi vorreste qualcosa in più. Cercate di mantenere comunque la calma.

Vergine State vivendo delle ore di recupero in cui potete esprimervi liberamente e trovare le risposte che cercate. Giornata buona per i single dal momento che sono favoriti gli incontri. Guardatevi intorno!

Bilancia In questo periodo siete molto stressati e questo potrebbe andare a ripercuotersi sul rapporto di coppia. Cercate di fare attenzione: è arrivato il momento di fare il punto della situazione e verificare il rapporto stesso.

Scorpione Fine settimana positivo per voi, soprattutto per i sentimenti. Se siete da soli potreste innamorarvi, mentre se siete in coppia potreste riscoprire la passione. Potreste anche ricevere una buona notizia.

Sagittario State vivendo un fine settimana importante per i sentimenti: l’amore in queste ore sta andando molto bene e a brevissimo potranno esserci novità positive sia per le coppie collaudate sia per quelle che sono all’inizio della loro storia.

Capricorno Il vostro è un fine settimana che vi vede sottotono dal momento che siete stressati, tesi ed arrabbiati. Fate attenzione perché queste vostre emozioni vi potrebbero portare a interagire in modo negativo con gli altri.

Acquario Nel corso delle prossime ore potreste avere qualche riavvicinamento con una persona del vostro passato ma fate attenzione, a volte il rimpianto non è il sentimento migliore per fare le scelte. Avete sempre vogia di cambiare.