Oroscopo Paolo Fox giovedì 12 Ottobre 2023: Pesci nervoso

Ariete Se la vostra relazione ha qualche crepa state attenti. Sul lavoro avete una grande intraprendenza quindi non trattenetevi e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta.

Toro Non è il periodo ideale per l’amore questo ma non per questo bisogna chiudersi a riccio. Sul lavoro avete bisogno di chiarire le cose con i colleghi. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta.

Gemelli C’è qualche dubbio in amore anche se le stelle parlano di una buona giornata per i sentimenti. Sul lavoro potreste decidere di cambiare qualcosa. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta.

Cancro Avete bisogno di chiarire con il partner e dire ciò che non vi rende felici. Sul lavoro non è la giornata ideale per brillare ma non si può essere sempre sotto i riflettori.

Leone È il momento di recuperare terreno in amore e sul lavoro dopo un periodo di difficoltà avrete modo di avere una rivincita. Le difficoltà non mancano, ma presto tutto si aggiusta.

Vergine Questa giornata è abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale. Non tutto sta andando secondo i piani, ma vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Insomma, rimboccatevi le maniche. Non prendetevela se qualcuno non la pensa come voi. Sul lavoro non mettetevi in mezzo a discussioni tra colleghi.

Bilancia Il cielo parla d’amore quindi via libera ai sentimenti e alle uscite. Sul lavoro arriva il momento delle novità. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Insomma, non tutto è perduto. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo.

Scorpione La luna vi protegge e vi regala belle emozioni. Sul lavoro potreste avere un ripensamento, riflettete bene su cosa volete fare. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Sagittario Il cielo parla di belle novità per l’amore. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un’attività propria. Vedrete che tutto si aggiusta. Potete aumentare notevolmente i vostri guadagni e dimostrare di che pasta siete fatti.

Capricorno Qualcosa potrebbe non stare andando per il verso giusto in amore e sul lavoro è un momento di difficoltà ma i problemi bisogna affrontarli e non nasconderli sotto il tappeto. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Acquario La luna vi sostiene e migliora la vostra situazione sentimentale. Sul lavoro è il momento di sistemare qualcosa che non sta andando bene. Rimboccatevi le maniche.